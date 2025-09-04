Версай в Унгария: Откъде са парите за луксозното имение на Орбан?

Б ащата на унгарския министър-председател Виктор Орбан е предприел мащабно обновяване на едно запустяло имение, за да се превърне то в проект за пример. АРД обяснява, че става дума за бивша собственост на Хабсбургите, отнета от комунистите, след което изпаднала в разруха – имението Хотванпуста, пише Deutsche Welle.

То се намира на 40 км западно от Будапеща, много близо до родното село на Орбан. Хотванпуста дълго време беше строителен обект – без право на преминаване, включително и на дронове. Но защо?

Любопитният депутат

Междувременно проектът е почти готов, както показват впечатляващите кадри, направени с дронове, пише германската обществена медия. И както информира критичният към правителството портал telex.hu – той представлява обширен имот с луксозни постройки.

В Угорщині зняли з дрона маєток родини Орбана за €30 млн. Сам прем'єр стверджує, що то лише сільськогосподарська ділянка його батька.



1/4 pic.twitter.com/L4z4PaLZ80 — ҐРУНТ (@grntmedia) August 11, 2025

Кадрите отвътре са предоставени от независимия депутат Акош Хадхази – известен борец против корупцията, както отбелязва АРД. Неговото видео се ползва с огромен успех във Фейсбук – 1,4 милиона души са поискали да видят как изглежда обстановката у Орбанови.

Имение с басейни

🔎💰 New week, new revelations about Viktor Orbán’s lavish family dacha. Opposition MP Ákos Hadházy, often compared to Navalny for his dogged investigations into the Orbán family’s estate, has now published floor plans of the mansion’s “west wing” or “guest house”.



They reveal… pic.twitter.com/s5YV4ORkST — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) September 1, 2025

Депутатът разказва, че вратата била отворена. Той приел това като покана да се разходи из градините, парка и край къщата. Очевидно е бързал и кадрите не са особено устойчиви, но се вижда достатъчно – новозасадени фиданки, зеленчукови лехи, голяма розова градина и два елегантни басейна.

Сградата е едноетажна, има две крила, в които навремето са били настанени слугите и добитъка, разказва АРД. Междувременно всичко е грижливо обновено и е превърнато в луксозен замък с голяма зала за хранене с камина и бар, обяснява Хадхази. „Ако това е селскостопанско имение, то аз трябва да съм папата“, пише опозиционерът. А един от потребителите в мрежата дори сравнява имението с Версай. Германската обществена медия пък посочва, че в случая става дума за за послание към народа, изразяващо политически претенции за власт.

„Откъде са парите?“

Лидерът на унгарската опозиция Петер Магяр задава в платформата Х решаващ въпрос: откъде са парите за имението? Неговата партия Тиса от седмици води в проучванията пред управляващата партия на Орбан. А изборите в Унгария са следващата година и Магяр има сериозни шансове за успех. Вярно е, че произхожда от „Системата Орбан“, но той се отрече от нея и превърна борбата срещу корупцията във водеща тема на предизборната си кампания, посочва АРД. Според изчисленията на Магяр, само строителните разходи за Хотванпуста са възлезли на над 30 милиона евро и надали са от печалбите на строителната фирма, собственост на бащата на Орбан, както твърди премиерът.

И Орбанови усещат вече накъде духа вятърът. Обичайно затворени и мълчаливи, този път те реагираха: бащата на премиера – Дьозьо Орбан – даде интервю, в което заяви, че е купил имението през 2011 година, т.е. година преди синът му да дойде на власт и да започне да превръща Унгария в „системата Орбан“.

Имението дълго време е било дадено под аренда на съседа Льоринц Месарош, който при управлението на Орбан се превръща от обикновен занаятчия в свръхбогат олигарх. През неговия имот препускат зебри, бизони и антилопи, предизвикали голям интерес в социалните мрежи. „Нойе Цюрхер Цайтунг“ пък отбелязва, че Месарош е смятан за подставено лице на Орбан и за човек, който управлява парите на премиера.

Орбанови отричат, че е тяхна собственост

The 15-20 billion forint Hatvanpuszta estate was built by @PM_ViktorOrban and his wife.

Prime Minister Viktor Orbán’s wife, Anikó Lévai, had million-forint marble tiles in the hundreds-of-square-meter living room replaced because she deemed their shade unsuitable.

She ordered… https://t.co/9w8y9KQhJl pic.twitter.com/cJc9MQiGbQ — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) August 28, 2025

Шефът на президентската канцелария Гергей Гуяш от своя страна заявява, че Хотванпуста наистина е проект за пример – по-рано на мястото имало само руини. Бащата на премиера на свой ред се впуска да защитава сина си и казва, че той е „несправедливо обвиняван“.

Самият Орбан казва, цитиран от АРД: „Аз си имам къща в Буда, там живеем с жена ми. Имам и къща в провинцията, какво повече ми трябва?“.

Видеата от скъпия имот обаче разрушават неговата легенда за земен политик, близък до народа. А до изборите има само осем месеца, припомня германската обществена медия.