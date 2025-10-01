Свят

Орбан намира необичайни съюзници в опита си да блокира Украйна за членство в ЕС

Други европейски лидери може да не са съгласни с Унгария, но някои подкрепят правото ѝ на вето на всяка стъпка от процеса на присъединяване

1 октомври 2025, 13:34
Орбан намира необичайни съюзници в опита си да блокира Украйна за членство в ЕС
Източник: БТА

В иктор Орбан може да открие подкрепа в неочаквани среди за усилията си да спре Украйна да се присъедини към ЕС, включително от френския президент Еманюел Макрон.

Преди срещата на лидерите на ЕС в Копенхаген на 1 октомври, председателят на Европейския съвет Антониу Коща лобира сред европейските лидери за намиране на начин да се заобиколи унгарското противопоставяне на кандидатурата на Киев, както и на други застопорени кандидатури за членство.

POLITICO съобщи, че португалският политик е предложил промяна на правилата на ЕС, която да позволи формални преговори за присъединяване след одобрение от квалифицирано мнозинство от лидерите, вместо настоящото изискване за единодушие.

Но планът на Коща се оказва спорен. Докато Орбан е лидерът на ЕС, най-близък до президента Владимир Путин и най-враждебен към Украйна, други лидери имат съвсем различни мотиви да застанат на негова страна, основно, за да защитят правото си на вето.

Предложението среща съпротива от няколко страни от ЕС, включително Франция, Холандия и Гърция, и е малко вероятно да получи широко одобрение в Дания, според трима дипломати от ЕС и официален представител на френското председателство, говорили при условие за анонимност заради чувствителността на темата.

Основното притеснение на тези страни е, че промяната на правилата за присъединяване би ограничила и тяхната собствена възможност да блокират кандидатури, които смятат за проблематични. Това отваря редица конкуренции, които Орбан може да използва: важно е за гърците да покажат, че могат да спрат преговорите за членство на Турция, както и българите искат да имат контрол върху Северна Македония, а хърватите върху Сърбия.

Инициативата на Коща би отворила път напред не само за Украйна, чиято кандидатура е блокирана от месеци заради вето на Орбан, но и за Молдова, тъй като двете кандидатури са свързани.

Според високопоставен служител на ЕС, предложението на Коща ще бъде обсъдено в Копенхаген в сряда, заедно с друга инициатива за използване на замразените руски активи в помощ на Украйна. "До момента никой лидер не е отговорил с категорично "не" на тази идея", каза високопоставеният служител, имайки предвид предложението за промяна на правилата.

Финландският президент Александър Стуб подкрепя всяка инициатива за ускоряване на процеса. "Всякакъв механизъм на вземане на решения, който дава повече гъвкавост и по-малка възможност за блокиране, лично аз приветствам, и никога повече, отколкото за Украйна".

Източник: iStock/Getty Images

Но лагерът, който се противопоставя на Коща и Стуб, може да се окаже твърде силен. Ако цената за запазване на правилата е, че Украйна и Молдова ще трябва да чакат месеци или години, за да се придвижат техните кандидатури, това е цена, която тези страни са готови да платят.

"Не сме убедени, че е добра идея да се променят правилата на играта по време на самата игра, защото това предлагат някои", каза високопоставен дипломат от ЕС, който пожела анонимност заради чувствителността на въпроса.

"Ако се използва квалифицирано мнозинство за ускоряване на процеса на присъединяване, съществува голям риск процесът да стане силно политизиран", добави той.

Още по-голямо предизвикателство е, че за да се променят правилата, всички 27 страни членки, включително Унгария, трябва да се съгласят, което е практически невъзможно.

"Ако трябва да променим или развием процеса на вземане на решения, това също трябва да бъде решено единодушно, което днес не изглежда възможно", каза представител на френското председателство.

Източник: Getty Images
  • Подкрепа за Украйна

Ускоряването на процеса на присъединяване идва, докато водещи европейски представители подкрепят кандидатурите на Украйна и Молдова.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен многократно е заявявала, че Украйна "принадлежи на ЕС", като твърди, че Киев може да постигне пълно членство в 27-членната група до 2030 г., ако продължи с съдебните и икономическите реформи.

Киев е провел съдебни реформи и има интензивни разговори с партньори в Брюксел, но юридически преговорите още не са започнали. Причината е, че според настоящите правила Унгария може да блокира формалните преговори.

Орбан заплаши да блокира новия седемгодишен бюджет на ЕС заради Унгария

Молдова е в същото положение. Кандидатурата на Кишинев за членство, която президентката Майя Санду постави в центъра на кампанията преди парламентарните избори миналата неделя, е обвързана с тази на Украйна, което означава, че не може да напредне, докато кандидатурата на Киев остава блокирана.

Застоят носи цена и за Санду, и за украинския президент Володимир Зеленски, тъй като и двамата представят бъдещото членство в ЕС като алтернатива на руската сфера на влияние.

Инициативата на Коща получи подкрепа тази седмица от Европейската комисия, където служители посочват, че настоящият процес, изискващ единодушно гласуване на повече от 100 етапа, е твърде тромав.

Идеята на Коща е да се въведе квалифицирано мнозинство на тези междинни етапи, за да може процесът да напредва, дори ако малка част от страните се противопоставят. Крайното присъединяване към ЕС все пак ще изисква единодушно одобрение.

Източник: iStock
  • Неочаквани съюзници на Орбан

Но този натиск среща опозиция от лидери, които смятат правото си на вето като тясно свързано с националния суверенитет.

Гърция, която отдавна се противопоставя на кандидатурата на Турция като заплаха за сигурността. Атина разчита на своето вето, за да гарантира, че Анкара никога няма да се присъедини към ЕС, дори ако кандидатурата на Турция е законово спряна.

"По това предложение сме много предпазливи", каза гръцки официален представител, имайки предвид предложението на Коща за промяна на правилата.

Париж също се е противопоставял на кандидатурата на Турция за ЕС, като Макрон е заявявал на турския президент Реджеп Тайип Ердоган още през 2018 г., че няма шанс кандидатурата на Анкара да напредне.

"Колосална заблуда": Орбан взриви дебата - готова ли е Украйна за ЕС?

Същото важи за България, която иска да може да блокира Северна Македония, и за Хърватия, която исторически се е противопоставяла на Сърбия.

"Очевидно унгарците блокират украинците", каза първият дипломат на ЕС.

"Но това не е всичко. Българите искат да могат да блокират македонците, хърватите искат да контролират сърбите, Гърция и Кипър не искат Турция да се доближи до ЕС, а Гърция също иска да наблюдава Албания", добави дипломатът.

На публични изяви лидерите на ЕС могат да се противопоставят на блокадата на Украйна от Унгария. Но зад затворени врати много от тях намират това за удобен прикритие за собствените си искания.

Източник: Politico     
Унгария Виктор Орбан Украйна членство в ЕС Право на вето Разширяване на ЕС Европейски съвет Промени в правилата на ЕС Квалифицирано мнозинство Молдова кандидатура за ЕС Национални интереси
Последвайте ни

По темата

Автобус пропадна в канавката на магистрала

Автобус пропадна в канавката на магистрала "Тракия"

Жилищна сграда се срути частично в Ню Йорк (ВИДЕО)

Жилищна сграда се срути частично в Ню Йорк (ВИДЕО)

Разследват брутален случай на физическо и сексуално насилие над дете в детска градина

Разследват брутален случай на физическо и сексуално насилие над дете в детска градина

Северният Атлантик се клати - и това е предупреждение за всички нас

Северният Атлантик се клати - и това е предупреждение за всички нас

Предлагат по-висока вдовишка добавка

Предлагат по-висока вдовишка добавка

pariteni.bg
Купувачите имат все по-малка лоялност към марката, търсят най-добрата сделка

Купувачите имат все по-малка лоялност към марката, търсят най-добрата сделка

carmarket.bg
Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа
Ексклузивно

Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

Преди 1 ден
Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали
Ексклузивно

Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали

Преди 1 ден
Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители
Ексклузивно

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Преди 2 дни
Криза в АЕЦ
Ексклузивно

Криза в АЕЦ "Запорожие" обяви шефът на МААЕ

Преди 1 ден

Виц на деня

Най-хубавото на старостта е, че си забравил колко глупости си правил.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>ЕС трябва да бъде отбранителна сила, а не само търговски блок</p>

Премиерът на Финландия: ЕС трябва да бъде отбранителна сила, а не само търговски блок

Свят Преди 21 минути

"Ние сме загрижени, аз съм много загрижен, и сега е моментът да се действа,“ заяви Петери Орпо

Неочаквана визия: Кейт Мидълтън с каубойска шапка и тиара на мач по ръгби

Неочаквана визия: Кейт Мидълтън с каубойска шапка и тиара на мач по ръгби

Любопитно Преди 21 минути

Принцесата на Уелс се появи с неочаквана украса по време на срещата си с английския женски отбор по ръгби

Колоездачи откриха изчезнала жена, скитаща се полугола и кървяща

Колоездачи откриха изчезнала жена, скитаща се полугола и кървяща

Свят Преди 51 минути

"Беше уплашена и много предпазлива. Отне около половин час, преди да започне да говори“

Колко тежи човешката душа – теорията за 21 грама

Колко тежи човешката душа – теорията за 21 грама

Любопитно Преди 51 минути

Теорията за 21 грама е хипотеза на д-р Дънкан Макдугъл, който предполага, че човешките души имат маса

Кремъл заплаши европейските лидери с преследване

Кремъл заплаши европейските лидери с преследване

Свят Преди 52 минути

Песков: В руския език наричаме това просто кражба

Бус се удари в ремарке на тир в София

Бус се удари в ремарке на тир в София

България Преди 1 час

Пострадал е шофьорът, който е закаран в болнично заведение

Двама военни пилоти загинаха в Италия

Двама военни пилоти загинаха в Италия

Свят Преди 1 час

Спасителните екипи са намерили останки от самолета, обхванати от пламъци

<p>Тръмп гарантира военна защита на Катар</p>

Доналд Тръмп: Атака срещу Катар е заплаха за САЩ, гарантира военна защита

Свят Преди 1 час

САЩ ще „предприемат всички законни и подходящи мерки – включително дипломатически, икономически и, ако е необходимо, военни“

Лорън Санчес събра погледите на космическия рожден ден на Сидни Суини

Лорън Санчес събра погледите на космическия рожден ден на Сидни Суини

Любопитно Преди 1 час

Самата Суини също привлече медийното внимание, облечена в мини рокля с метални елементи и звездички, носена някога от Бритни Спиърс

Откриха академичната година в Софийския университет

Откриха академичната година в Софийския университет

България Преди 1 час

Докторантските стипендии се увеличават с около 27%, а тези за всички студенти – с 15 на сто

<p>45 дни по-късно: Погребаха сирийския лекар, загинал в зверска&nbsp;катастрофа в София</p>

45 дни по-късно: Погребаха сирийския лекар д-р Иса Али, загинал в зверска катастрофа в София

Свят Преди 2 часа

Дженазето се състоя в мюсюлманската част на Централните софийски гробища в квартал "Орландовци"

<p>Франция разследва петролен танкер от тайният руски &quot;сенчест флот&quot;</p>

Франция разследва петролен танкер от "сенчеста флотилия", закотвен край бреговете ѝ

Свят Преди 2 часа

Москва е обвинявана, че използва своя таен „сенчест флот“ от остарели петролни танкери, за да заобикаля санкциите, наложени от западните съюзници

Животът на Ан Хатауей – вдъхновението зад великия Шекспир

Животът на Ан Хатауей – вдъхновението зад великия Шекспир

Любопитно Преди 2 часа

Личният живот на Шекспир остава до голяма степен мистерия – включително подробностите за десетилетния му брак

Ужас в Стара Загора: Мъж държал заключени две жени за проституция

Ужас в Стара Загора: Мъж държал заключени две жени за проституция

България Преди 2 часа

Случаят, разкрит на 29 септември 2025 г., разтърсва обществеността с бруталността си

Евростат: Инфлацията в еврозоната се ускорява до 2,2% през септември

Евростат: Инфлацията в еврозоната се ускорява до 2,2% през септември

Пари Преди 2 часа

Данните съвпадат с очакванията на анализаторите

България се топи: НСИ отчете ускорен спад на населението през 2024

България се топи: НСИ отчете ускорен спад на населението през 2024

България Преди 2 часа

Към 31 декември 2024 г. населението на страната е едва 6 437 360 души

Всичко от днес

От мрежата

Митичните скандинавски породи кучета, за които знаем твърде малко

dogsandcats.bg

Можем ли да дадем човешки пробиотик на кучето си

dogsandcats.bg
1

Удря ни опасен циклон с порои и снеговалеж

sinoptik.bg
1

Почистиха района около Алботинския скален манастир

sinoptik.bg

Вижте гаджето на Давид от Биг Брадър: Съвременни Ромео и Жулиета (СНИМКИ)

Edna.bg

Внучката на Христо Стоичков разчувства мрежата (СНИМКИ)

Edna.bg

Когато традицията срещне шампионите: хляб и мед за волейболните герои

Gong.bg

Галатасарай почете Жота, но след това се подигра на Ливърпул

Gong.bg

НСИ обяви колко е населението на България

Nova.bg

Бомбена заплаха затвори „Октоберфест”, МВнР - с препоръки (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg