Орбан заплаши да блокира новия седемгодишен бюджет на ЕС заради Унгария

У нгарският премиер Виктор Орбан заплаши да блокира новия седемгодишен бюджет на Европейския съюз, освен ако Брюксел не отключи всички замразени средства за Унгария, предаде Ройтерс.

Многогодишните разногласия между Орбан и Брюксел касаят политиката за миграцията, правата на ЛГБТ+ общността и предполагаемо нарушаване на демократичните принципи от страна на Будапеща.

Унгария е обект на механизма за върховенство на закона - инструмент, който позволява спирането на средства в случаи на системни нарушения на ценностите на ЕС. Замразените средства за Унгария възлизат на милиарди евро, уточнява Ройтерс.

Hungary's government will not support the European Union's new seven-year budget unless Brussels unfreezes all suspended EU funds, said Prime Minister Viktor Orbán [@PM_ViktorOrban].https://t.co/DEVepFMKrX