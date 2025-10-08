Свят

Орбан: Чужди ръце държат съдбата на унгарската опозиция

„Тиса“ не е нищо повече от проект на Брюксел, каза Орбан

8 октомври 2025, 18:21
Орбан: Чужди ръце държат съдбата на унгарската опозиция
Източник: БТА

У нгарската партия „Тиса“ „не е нищо повече от проект на Брюксел“, заяви днес в социалната мрежа „Фейсбук“ премиерът на Унгария Виктор Орбан, посочвайки, че програмата на опозиционната формация е еднаква с тази на Брюксел, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

Орбан заяви, че моментът, в който лидерът на Европейската народна партия Манфред Вебер „е поел юздите на „Тиса“ с помощта на няколкостотин евродепутати“ е бил „позорен и шокиращ“. "Позорен", според Орбан, защото „в Брюксел са готови да прикрият всичко, стига да това помогне за отклоняването на Унгария от собствения ѝ път“. „Независимо дали става дума за кражба, търговия с вътрешна информация или нападение, те ще се опитат да оправдаят всекиго“, допълни той.

Орбан заяви, че моментът е бил "шокиращ", защото никога преди в историята на съвременната унгарска демокрация съдбата на лидера на опозицията не е била в ръцете на чужди представители. „Но от вчера вече е“, заяви той.

„Тиса“ не е нищо повече от проект на Брюксел. Тяхната програма е програмата на Брюксел. Запознати сме с това: миграция, увеличение на данъците и предоставяне на средства и въоръжение за Украйна. По-добре да стоим далеч от това“, заключи той.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Виктор Орбан Партия Тиса Брюксел Унгарска политика Унгарска опозиция Манфред Вебер Европейска народна партия Миграция Помощ за Украйна Евроизбори
Последвайте ни

По темата

Полиция нахлу в сградите на Община Несебър и РДНСК-Бургас

Полиция нахлу в сградите на Община Несебър и РДНСК-Бургас

Мъж скочи от 6-ия етаж в Италия, за да не бъде изгонен от жилището си под наем

Мъж скочи от 6-ия етаж в Италия, за да не бъде изгонен от жилището си под наем

Какво установиха проверяващите на общината в Несебър?

Какво установиха проверяващите на общината в Несебър?

Джоан Кенеди почина на 89 години

Джоан Кенеди почина на 89 години

Важно от НОИ: Как да получите старата си пенсия дори след месеци

Важно от НОИ: Как да получите старата си пенсия дори след месеци

pariteni.bg
Защо котката накуцва изведнъж - 9 възможни причини

Защо котката накуцва изведнъж - 9 възможни причини

dogsandcats.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 1 ден
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 1 ден
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 1 ден
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 1 ден

Виц на деня

Тя: - Като Пепеляшка съм - чистя, готвя, пера... Той: - Нали ти обещах, че ще живееш като в приказките!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Русия прекратява знаково ядрено споразумение със САЩ</p>

Държавна дума одобри: Русия прекратява знаково ядрено споразумение със САЩ

Свят Преди 1 час

Споразумението задължаваше Москва и Вашингтон да унищожат най-малко 34 тона плутоний, подходящ за направата на ядрени оръжия

Кристиано Роналдо стана първият футболист милиардер в света

Кристиано Роналдо стана първият футболист милиардер в света

Любопитно Преди 1 час

Нетното богатство на Роналдо възлиза на 1,4 милиарда долара

Кметът на район "Слатина" предлага помощ за кризата с боклука в "Люлин" и "Красно село"

Кметът на район "Слатина" предлага помощ за кризата с боклука в "Люлин" и "Красно село"

България Преди 2 часа

Георги Илиев е изпратил писмо до кмета на София Васил Терзиев, в което го уведомява каква помощ може да предостави районната администрация

Русия: Импулсът за мир в Украйна е изчерпан

Русия: Импулсът за мир в Украйна е изчерпан

Свят Преди 2 часа

Евентуалната поява на американски крилати ракети "Томахок" в Украйна би означавало "качествена" промяна на ситуацията

Снимката е илюстративна

ЕС обсъжда чат контрола: Ще следят ли нашите лични съобщения?

Свят Преди 2 часа

Европейските власти смятат, че предложеният текст би създал "непропорционално" голяма заплаха за неприкосновеността на личния живот

Луксозните ястия на френските аристократи: Разкош на фона на глада

Луксозните ястия на френските аристократи: Разкош на фона на глада

Любопитно Преди 2 часа

От варени трюфели, до стриди и пиле в гайда - любимите храни във Версай

"Хамас" и Израел си размениха списъци - заложници срещу палестински затворници

"Хамас" и Израел си размениха списъци - заложници срещу палестински затворници

Свят Преди 2 часа

Преговорите са фокусирани върху механизмите за прекратяване на конфликта

<p>Ракетни удари разтърсиха Белгород и Херсон</p>

Ракетни удари разтърсиха Белгород и Херсон, има жертви

Свят Преди 2 часа

Според Гладков е била "частично унищожена" социална инфраструктура, като е възможно да има още хора "под развалините"

<p>НС прие промени, с които се въвежда &quot;Добродетели и религия&quot; в училище</p>

На първо четене: НС прие промени, с които се въвежда "Добродетели и религия" в училище

България Преди 3 часа

Новият предмет от задължителните учебни часове е насочен към формиране на устойчива нравствена култура, морална преценка и разбиране на различни гледни точки

Дженифър Лопес и Бен Афлек се харесват много повече, когато не са женени

Дженифър Лопес и Бен Афлек се харесват много повече, когато не са женени

Любопитно Преди 3 часа

Бившите съпрузи се събраха отново в понеделник вечер в Ню Йорк за премиерата на новия си филм „Целувката на жената-паяк“

Силен средиземноморски циклон удари Гърция

Силен средиземноморски циклон удари Гърция

Свят Преди 3 часа

Гражданска защита предупреждава за повишено внимание в областите Крит, Спорадските острови и Пелопонес

Уиткоф и зетят на Тръмп в Египет ще финализират освобождаването на заложници

Уиткоф и зетят на Тръмп в Египет ще финализират освобождаването на заложници

Свят Преди 3 часа

Новината идва часове след като от "Хамас" обявиха, че приемат плана на Тръмп за прекратяване на войната

Тежки загуби очакват племената в “Игри на волята” тази вечер

Тежки загуби очакват племената в “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 3 часа

Кое племе ще попадне в капана на номинациите?

ЕП подкрепи забраната на етикетите "бургер" и "стек" за растителни храни

ЕП подкрепи забраната на етикетите "бургер" и "стек" за растителни храни

Свят Преди 3 часа

Законодателите на ЕС одобриха предложението с 355 гласа „за“ и 247 „против“ по време на пленарната сесия в Страсбург

"Заключват, бият, изнасилват": Секс туризмът в Майорка

"Заключват, бият, изнасилват": Секс туризмът в Майорка

Свят Преди 3 часа

Испанският остров Майорка е райско кътче, което привлича хиляди

<p>От Тръмп до Стармър: Прическите на политици крият тайни послания</p>

От Доналд Тръмп до Киър Стармър: Прическите на политици крият тайни послания

Свят Преди 3 часа

Има тънка линия между доброто поддържане и това да изглеждаш, сякаш прекарваш твърде много време в салона и твърде малко в Сената или Камарата

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да ядат ориз?

dogsandcats.bg

Колко често трябва да сменям пясъка на котешката тоалетна

dogsandcats.bg
1

Ориент Експрес потегля на пътешествие в Италия

sinoptik.bg
1

Валежите спират, вятърът остава

sinoptik.bg

Меган Маркъл отново се изложи публично: Нарочно ли го прави и защо?

Edna.bg

Дъщерята на Робин Уилямс срещу AI: „Не превръщайте спомена за баща ми в съдържание

Edna.bg

Илиян Филипов: Говорих с Венци Стефанов, ако ми докаже и даде такъв човек, го гоня веднага

Gong.bg

В Ливърпул отбелязват специална дата

Gong.bg

Заради скални отломки: Затвориха участък от пътя Велико Търново – Горна Оряховица

Nova.bg

Полиция влезе в сградите на Община Несебър, РДНСК и РИОСВ-Бургас

Nova.bg