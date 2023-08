Опустошителен пожар в Източна Франция, 11 души са в неизвестност

Е динадесет души се смята за изчезнали след пожар, избухнал във ваканционна къща във Винценайм, Източна Франция, съобщиха местните власти, предаде Ройтерс.

Огънят е унищожил 300 квадратни метра от сградата с площ 500 кв. м.

"The authorities are laying the ground for multiple fatalities from this very, very grim incident".



Sky's @adamparsons has more on the fire that broke out in a holiday home for disabled people in France earlier today



