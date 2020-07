Германците, които се опълчиха на Хитлер

Е дна от най-често срещаните заблуди, свързани с Нацистка Германия, е, че почти всички жители на страната са били верни поддръжници на Адолф Хитлер. Това далеч не е така. Нацисткият режим е екзекутирал около 77 000 души по подозрения, че са били част от организации, целящи да свалят Хитлер от власт.

Канадският историк Питър Хофман пък твърди, че десетки хиляди привърженици на опозиционни движения са били изпратени в концентрационни лагери. Истината е, че много германци изобщо не са били съгласни с политиката, водена от Хитлер. От следващите редове може да научите повече за едни от най-видните представители на опозицията в Нацистка Германия.

Лъвът от Мюнстер

Един от най-известните противници на нацистите е Клеменс фон Гален. През 1933 г. той става архиепископ на Мюнстер и бързо си печели славата на човек, който не се страхува да се противопостави на режима на Хитлер. Той е върл противник на антисемитизма, евтаназирането на хора с увреждания, както и на опитите на нацистите да се месят в църковните дела. Заради смелостта си, фон Гален получава прякора „Лъвът от Мюнстер“. Някои от неговите проповеди, съдържащи критики срещу нацистите, се разпространяват нелегално из цяла Германия. От 1941 г. до края на Втората световна война фон Гален е под домашен арест, като властите са възнамерявали да го екзекутират след края на войната. През 2005 г. „Лъвът от Мюнстер“ е провъзгласен за блажен от папа Бенедикт XVI.

Despite complete Nazi control of the media, news of von Galen's preaching against the killing of the innocent spread across Germany by word of mouth and even reached soldiers on the front lines. #vongalen pic.twitter.com/0lqc67yXxd — Andrew Cusack (@cusackandrew) March 22, 2018

Бялата роза

Това е може би най-известната опозиционна организация в Нацистка Германия. Тя се състои от няколко студенти от университета „Лудвиг – Максимилиан“ в Мюнхен и техния професор по философия. Дейността на групировката продължава по-малко от година. Нейните членове разпространяват анонимни листовки между юни 1942 г. и февруари 1943 г. и призовават за активно противопоставяне на режима на Хитлер. Шестимата основни членове на организацията са арестувани от Гестапо, осъдени и екзекутирани през 1943 г. Текстът на шестата листовка на Бялата роза е изнесен от Германия в Англия и през лятото на същата година съюзнически самолети разпръскват нейни копия.

On this day in 1943, Sophie and Hans Scholl of the White Rose Nazi resistance group were arrested by the Gestapo. The death sentence against them was executed only 4 days later. We remember them, the brave students around them and their courageous resistance of the Nazi regime. pic.twitter.com/fz5dsD624a — Emily Haber (@GermanAmbUSA) February 18, 2020

Пиратите на еделвайса

Тази опозиционна организация е създадена в края на 30-те години на миналия век. Младежите, които членуват в нея, се занимават с различни културни дейности, забранени от нацистките власти. Те организирали походи, литературни сбирки, музикални представления и танцови забави. Посланието им било ясно – режимът на Хитлер трябва да бъде отхвърлен. Властите първоначално гледали с пренебрежение на организацията, но някои от нейните членове постепенно се радикализирали. Те започнали да разпространяват антинацистки материали, да укриват дезертьори и дори да нападат представители на Нацистката партия. През 1944 г. Пиратите убили представител на Гестапо в Кьолн. В резултат, 13 от тях били публично обесени в центъра на града по заповед на ръководителя на SS Хайнрих Химлер.

25 October 1944. SS chief Heinrich Himmler ordered the Gestapo to mount a crackdown on the Edelweiss Pirates, an anti Nazi youth group. pic.twitter.com/ryqLDUogzd — Professor Frank McDonough (@FXMC1957) October 25, 2018

Организацията Райхсбанер

Тази организация е създадена още през февруари 1924 г. от представители на социалдемократите, демократите и Центристката партия. Нейната основна цел е да защитава парламентарната демокрация в Германия. През 30-те години на миналия век Райхсбанер се превръща в паравоенна групировка, бореща се срещу нацистите. Властите я обявяват за незаконна и започват да преследват нейните членове. Много от тях са екзекутирани или изпратени в концлагери. През 1953 г. „Райхсбанер“ е възстановена като асоциация за политическо образование.

The grandson of a prince who plotted to kill Hitler wants his family's land back. The estate was the site of secret meetings to discuss Operation Valkyrie.https://t.co/Xj9JUXFA2v — Bloomberg (@business) July 20, 2019

Операция „Валкирия“

С това кодово название е известен опит за преврат, извършен на 20 юли 1944 г. от офицери от Вермахта, водени от полковник Клаус фон Щауфенберг. Тяхната цел била да убият Адолф Хитлер, с което да бъде сложен край на Втората световна война. Идеята на заговорниците е да използват експлозив, скрит в куфарче, по време на среща във Вълчата бърлога – прословутата главна квартира на Хитлер.

Планът, обаче, не сработва (трябвало е да бъдат взривени две бомби, но само една от тях избухва). Взривът отнема живота на четирима души, но Хитлер не е сред тях. Той получава само леки наранявания, тъпанчето на едното му ухо е спукано, а панталоните му са обгорени. След неуспешното покушение, повечето заговорници или се самоубиват, или са екзекутирани.