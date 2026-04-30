“Демократична България” внесе законопроект за сваляне на охраната на Борисов и Пеевски

Друг законопроект, внесен от ДБ, е за нови критерии за избор на Висшия съдебен съвет

30 април 2026, 15:25
Източник: БТА

О т “Демократична България” (ДБ) съобщиха, че внасят шест законопроекта и един проект на решение - за създаване на временна парламентарна комисия. Сред първите законопроекти са промени в Закона за Националната служба за охрана (НСО), с които да отпадне охраната на Пеевски и Борисов, съобщиха от пресцентъра на ДБ.

Предвидено е НСО да не охранява народни представители в мирно време. Във време на война или при военно положение се осигурява специален режим на охрана на конкретни лица по решение на комисия, оглавявана от началника на НСО, в която влизат представители на Държавната агенция "Национална сигурност" и главният секретар на МВР. Връща се транспортното осигуряване от НСО на дейността на администрацията на президента, което бе отменено миналата година.

На първо четене в комисия: Ограничават лицата, ползващи охрана от НСО

По-рано днес, преди началото на първото заседание на 52-рото Народно събрание (НС), лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев коментира, че въпросът със свалянето на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски не е неглижиран, но той не е такъв, който се решава пред камерите и студията. Радев допълни, че трябва да има стриктно спазване на закона и ясно прочитане на фактите.

Друг законопроект, внесен от ДБ, е за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт с нови критерии за избор на Висшия съдебен съвет (ВСС). Законопроектът цели гаранции за независимост от политическо влияние при работата на ВСС и на Инспектората към него, пишат от ДБ. Предвидено е ограничаване на правомощията на прокуратурата извън наказателния процес в съответствие с приетите промени в Конституцията през 2023 г. Надзорът за законност на прокуратурата се ограничава само до предприемане на действия за оспорване пред съд на законосъобразността на актовете, изрично посочени в закон, което се вписва в логиката на демократичното управление под върховенството на правото. Ролята на прокуратурата при участието ѝ в граждански или административни дела е ограничена до защита на значим обществен интерес или в интерес на лица, които се нуждаят от специална закрила.

ДБ са внесли в НС и промени в Закона за ДДС, които предвиждат увеличаване на прага за задължителна регистрация по ДДС от 100 хил. лв. на 166 хил. лв.

Парламентарната група предлага също изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците. С него се преминава от разрешителен към регистрационен режим на дейностите по оползотворяване на отпадъците, а част от контролните функции преминават от екоминистерството към Националната агенция за приходите и митниците. Въвежда се ново изискване за учредяването на организациите по оползотворяване – поне 51% от капитала им да бъде притежаван от фирмите, които пускат на пазара продукти, които след това стават отпадъци, подлежащи на разделно събиране и третиране. Предвидено е и премахване на продуктовата такса за моторните превозни средства. 

„Да, България” предлагат забрана НСО да охранява депутати

Парламентарната група предлага и промени в Закона за здравното осигуряване, с които да бъде въведено задължително уведомяване по електронен път на осигурените лица за извършените спрямо тях медицински дейности.

ДБ внасят и законопроект на промени в Закона за обществените поръчки, с който да бъде въведена повече прозрачност и контрол при разходването на публични средства в здравеопазването.

ПГ предлага и проект на решение за създаване на временна парламентарна комисия за изясняване на факти и обстоятелства, свързани с дейността на групата около бившия следовател Петьо Петров-Еврото, придобила обществена известност по случая „Осемте джуджета“ и на групата около Мартин Божанов-Нотариуса. И по двата случая – “Осемте джуджета” и “Нотариуса”, е поставен въпросът дали части от съдебната и правоохранителната система са били използвани, пренебрегвани, или обезсилвани по начин, който е позволил съществуването на неформални центрове на власт, пише в съобщението.

Източник: БТА, Нелли Желева    
Четири месеца по-късно - какво мислят българите за еврото

Четири месеца по-късно - какво мислят българите за еврото

„Тя чисто и просто го мрази“: Неловкият гаф на Тръмп с Мелания на вечерята с Чарлз III

„Тя чисто и просто го мрази“: Неловкият гаф на Тръмп с Мелания на вечерята с Чарлз III

EK с позиция за разговора между Путин и Тръмп

EK с позиция за разговора между Путин и Тръмп

Хаменей обяви нови правила за Ормузкия проток

Хаменей обяви нови правила за Ормузкия проток

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Yangwang U9 Extreme разби и последния мит за китайските хиперколи

Yangwang U9 Extreme разби и последния мит за китайските хиперколи

carmarket.bg
<p>Петролът отново тръгна нагоре</p>
Ексклузивно

Петролът отново тръгна нагоре

Преди 1 ден
29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът
Ексклузивно

29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът

Преди 1 ден
Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби
Ексклузивно

Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби

Преди 1 ден
<p>Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие</p>
Ексклузивно

Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

Последни новини

<p>Европа не знае с колко гориво разполага</p>

Politico: Европа не знае с колко гориво разполага

Свят Преди 19 минути

Опасенията относно доставките растат по-бързо от способността на ЕС да ги измерва

Българските традиции завладяват Кухнята на Ада

Българските традиции завладяват Кухнята на Ада

Любопитно Преди 54 минути

Нова елиминация очаква звездите и Черните куртки

Празнично работно време на магазините на А1

Празнично работно време на магазините на А1

Любопитно Преди 1 час

,

„(Не)дочакано семейство“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Окончателно Прокуратурата дължи близо 50 000 евро на Емилия Масларова

Окончателно Прокуратурата дължи близо 50 000 евро на Емилия Масларова

България Преди 1 час

Macлapoвa и oщe и чeтиpимa дyши oт eĸипa ѝ бяxa oбвинeни през 2010 г.

Сняг заваля в Троянския Балкан

Сняг заваля в Троянския Балкан

България Преди 1 час

Цветята и цъфналите дръвчета в Балкана побеляха

Отвлякоха и пребиха човек посред бял ден в Габрово

Отвлякоха и пребиха човек посред бял ден в Габрово

България Преди 2 часа

Установени са трима мъже, съпричастни към извършеното деяние

ЛЕВ ИНС Пенсионно Осигуряване е част от групата на ЛЕВ ИНС

ЛЕВ ИНС Пенсионно Осигуряване е част от групата на ЛЕВ ИНС

Любопитно Преди 2 часа

Украйна удари гигантска петролна рафинерия в Русия

Украйна удари гигантска петролна рафинерия в Русия

Свят Преди 2 часа

Дроновете са били управлявани от Центъра за специални операции "Алфа"

Автобус падна в река Сена край Париж

Автобус падна в река Сена край Париж

Свят Преди 2 часа

След като хората са били извадени от водата, автобусът е бил забелязан да се носи по Сена

<p>Опитът за атентата&nbsp;срещу Тръмп разкрит в детайли</p>

Разкриха подробна хронология на стрелбата в Белия дом

Свят Преди 2 часа

Прокурорите твърдят, че "няма комбинация от условия, която разумно да гарантира безопасността на обществото"

Снимката е илюстративна

Обилен сняг и минусови температури: Зимата се завърна в Румъния

Свят Преди 2 часа

Най-усложнена е обстановката в окръг Прахова в подножието на Карпатите и в планинския курорт Предял

Журито пред труден избор в „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Журито пред труден избор в „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Любопитно Преди 2 часа

Участниците избират между функционалност и дизайн, за да спечелят задачата „Кухня“

Лайнъл Ричи и крал Чарлз III

От Лайнъл Ричи до Нина Добрев: Чарлз III и Камила събраха световния елит

Свят Преди 3 часа

Кралят и кралицата приветстваха някои от най-известните лица в света на благотворителна гала в Ню Йорк, докато тяхното изключително успешно кралско турне в САЩ продължава

Джей Ди Ванс за стрелбата във Вашингтон: Беше по-тежко за бременната ми съпруга

Джей Ди Ванс за стрелбата във Вашингтон: Беше по-тежко за бременната ми съпруга

Свят Преди 3 часа

Вицепрезидентът на САЩ сподели емоционални подробности за хаоса по време на опита за покушение срещу Доналд Тръмп и призна, че съпругата му Уша е научила за инцидента от социалните мрежи, докато е била сама с трите им децата

Спортният министър награди медалистите ни от Европейското първенство по борба

Спортният министър награди медалистите ни от Европейското първенство по борба

България Преди 3 часа

Страната ни се нареди на четвърто място в отборното класиране в Тирана, след като националите ни завоюваха злато, две сребра и три бронза

Всичко от днес

От мрежата

Възможно ли е котката ми да е сексуално активна след кастрация

dogsandcats.bg

Как кучетата си намират приятели

dogsandcats.bg
1

Европа е най-бързо затоплящият се континент

sinoptik.bg
1

Да помогнем на прелетните птици да стигнат дома

sinoptik.bg

Зуека празнува рожден ден! Връща се у нас до дни

Edna.bg

Весела Бабинова: За майчинството, страха и силата да забавиш темпото

Edna.bg

Критика към Ливърпул: Как може да продадеш скъпоценен камък като Луис Диас, за да задържиш Гакпо

Gong.bg

Появи се фаворит за подписа на Петър Гайдаров

Gong.bg

Сняг заваля в Троянско и на проходите Петрохан и Превала (ВИДЕО)

Nova.bg

Очаква се засилен трафик за Деня на труда и Гергьовден

Nova.bg