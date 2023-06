След месец на мълчание: Джеси Джей разкри името на своя син

Д жеси Джей най-накрая разкри името на сина си един месец след раждането. 35-годишната певица публикува в Instagram името на първото си дете, което държеше в тайна, докато се наслаждаваше на първите няколко седмици от майчинството си.

Джеси, която неотдавна разкри самоличността на партньора си и баща на детето ѝ Чанан Сафир Колман, качи сладка снимка на момченцето си. Изпълнителката на хита „Price Tag“ написа само: "Мъже като...Скай Сафир Корниш Колман"

Това се случва, след като Чанан нарече сина си Бен Шели, като Бен означава думата "син" на иврит.

След като Джеси разкри, че е нарекла сина им Скай, феновете се включиха в секцията за коментари, за да се възхитят на избора ѝ на име.

Един от тях написа: "Най-красивото бебе. Добре дошъл в семейството, Скай.

Друг добави: "Перфектно име за перфектно момче". Друг последовател написа: "Поздравления".

В неделя Джеси препубликува прочувствен пост от приятеля си Шанън по повод първия месец на сина си.

"И така, това се случи. Утре моят принц става на 1 месец. И въпреки че очакванията ми бяха големи, ти си всичко и още повече", написа той. "Откакто си се родил, работата, храната и сънят изглеждат напълно без значение. Бен Шели, вече обичам да живея с теб - продължи той. Обичам те за дълго, твоѝ Аба - завърши Шанън.“

Миналия месец Джеси разкри, че Чанан е баща на детето ѝ, след като публикува селфи с него със закрито лице.

Певицата, която трябваше да се подложи на цезарово сечение, сподели и снимка, направена по време на раждането ѝ, на която двойката влюбено се държи за ръце.

Джеси, родена като Джесика Елън Корниш, написа и дълго послание, в което изрази, че през годините е придобила навика да се разкрива за личния си живот.

"Трудно ми е да запазя нещата в тайна. Мисля, че ако ме познавате, знаете това. Искам да защитя хората, които обичам, и да ги запазя само за себе си...,защото животът е кратък, но не искам да съжалявам за това", каза тя.

Изпълнителката на „Bang Bang“ продължи да разказва как бързо се е влюбила в приятеля си още след първата им среща. Джеси продължи да разказва как Колман, с когото за първи път беше забелязана през април миналата година, е бил постоянен източник на подкрепа още от първата им среща.

Jessie J FINALLY reveals the name of her son in sweet post https://t.co/o0FTKnaeu8 pic.twitter.com/EWCBzorOhB