Болки, диария, треска: Откриха жив паразитен червей в мозъка на жена

З а лекаря по инфекциозни болести от болницата в Канбера д-р Санджая Сенанаяке денят в отделението е съвсем обикновен, докато колега неврохирург не му се обажда и казва: "О, Боже мой, няма да повярваш какво открих в мозъка на една дама - то е живо и извиващо се."

Неврохирургът д-р Хари Прия Банди извадила от пациентката си 8-сантиметров паразитен кръгъл червей, което я накарало да се обади на Сенанаяке и други колеги от болницата за съвет какво да прави по-нататък.

‘Oh my god’: live worm found in Australian woman’s brain in world-first discovery https://t.co/SbEQGFMNMV