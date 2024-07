Олена Зеленска е купила рядък спортен автомобил Bugatti: Операция дезинформация

М режа от базирани в Русия уебсайтове, маскирани като местни американски вестници, разпространява фалшиви истории като част от операция с помощта на изкуствен интелект, която все по-често е насочена към изборите в САЩ, става ясно от разследване на BBC.

Бивш полицай от Флорида, който се е преместил в Москва, е една от ключовите фигури зад нея.

История в неизвестен френски уебсайт от преди няколко дни се превърна в сензация. Щеше да е наистина впечатляваща, стига да беше истина.

Твърди се, че първата дама на Украйна Олена Зеленска е купила рядък спортен автомобил Bugatti Tourbillon за 4,5 млн. евро, докато е била на посещение в Париж за честванията на Деня Д през юни. Предполага се, че източникът на средствата са били пари от американска военна помощ.

Експерти посочиха странни аномалии във фактурата от предполагаемата покупка, публикувана онлайн - правописни грешки, пунктуация и граматика. Bugatti излезе с остро опровержение на новината, наричайки я "фалшива", а дилърството му в Париж заплаши със съдебни действия срещу хората, стоящи зад фалшивата история.

Но още преди истината да излезе наяве, лъжата се разпространи. Влиятелните лица вече бяха подхванали фалшивата история и я разпространиха.

Един от потребителите на X, проруският активист, подкрепящ Доналд Тръмп, Джаксън Хинкъл, публикува линк към новината, видян от над 6,5 млн. души. Няколко други акаунта разпространиха историята до още милиони потребители на X - общо поне 12 млн. души, според данните на сайта.

Това е фалшива история в сайт за фалшиви новини, предназначена за широко разпространение онлайн, с произход от базирана в Русия операция за дезинформация, която BBC Verify разкри за първи път миналата година - тогава изглеждаше, че операцията се опитва да подкопае правителството на Украйна.

Последното разследване на BBC, проведено в продължение на повече от шест месеца и включващо проучване на стотици статии в десетки уебсайтове, установи, че операцията има нова цел - американските избиратели.

Десетки фалшиви истории, проследени от BBC, изглежда имат за цел да повлияят на американските избиратели и да посеят недоверие преди изборите през ноември. Някои от статиите са игнорирани, но други са споделяни от влиятелни личности и членове на Конгреса на САЩ.

Историята на Bugatti засяга много от основните теми на операцията - корупцията в Украйна, харченето на американската помощ и тайните на френското висше общество.

Друг фалшификат, който се разпространи по-рано тази година, беше по-пряко насочен към американската политика.

Great piece by ⁦@BBC⁩ exposing Russian disinformation. Beware of fake news sites with real-sounding names like Houston Post and DC Weekly. One fake story that Ukrainian officials bought yachts with US military aid was repeated by members of Congress. https://t.co/OeMKeNM48Y — Barb McQuade (@BarbMcQuade) July 3, 2024

Той беше публикуван на уебсайт, наречен The Houston Post - един от десетките сайтове с американски звучащи имена, които в действителност се управляват от Москва - и твърдеше, че ФБР незаконно е подслушвало къщата на Доналд Тръмп във Флорида.

Темата се вписва идеално в твърденията на Тръмп, че правната система е несправедливо настроена срещу него, че има заговор за осуетяване на кампанията му и че опонентите му използват мръсни трикове, за да го подкопаят. Самият Тръмп обвини ФБР, че е подслушвало разговорите му.

Експерти твърдят, че операцията е само част от много по-големи постоянни усилия, ръководени от Москва, за разпространение на дезинформация по време на предизборната кампания в САЩ.

Макар да не са се появили убедителни доказателства, че тези конкретни уебсайтове за фалшиви новини са ръководени от руската държава, изследователите казват, че мащабът и сложността на операцията в общи линии приличат на предишни усилия за разпространение на дезинформация на Запад, подкрепени от Кремъл.

"Русия ще се намеси в изборите в САЩ през 2024 г., както и други страни", казва Крис Кребс, който като директор на Агенцията за киберсигурност и инфраструктурна сигурност на САЩ отговаряше за осигуряването на честността на президентските избори през 2020 г.

"Вече ги виждаме - от гледна точка на по-широки информационни операции в социалните медии и другаде - да навлизат в битката, натискайки по вече спорни точки в американската политика", каза той.

BBC се свърза с руското външно министерство и посолствата на Русия в САЩ и Великобритания, но не получи отговор.

Как се разпространяват фалшивите новини

Откакто подкрепяните от държавата кампании за дезинформация и операциите за печелене на пари от "фалшиви новини" привлякоха вниманието по време на предизборната кампания в САЩ през 2016 г., търговците на дезинформация трябваше да станат по-креативни както в разпространението на съдържанието си, така и в това да го направят да изглежда достоверно.

Операцията, разследвана от BBC Verify, използва изкуствен интелект, за да генерира хиляди новинарски статии, публикувани на десетки сайтове с имена, които трябва да звучат типично американски - Houston Post, Chicago Crier, Boston Times, DC Weekly и други. Някои от тях използват имената на истински вестници, които са прекратили дейността си преди години или десетилетия.

Повечето от историите в тези сайтове не са изцяло измислени. Вместо това те се основават на реални новини от други сайтове, които очевидно са пренаписани от софтуер с изкуствен интелект.

В някои случаи върху готовите истории се виждаха инструкции към механизмите на изкуствения интелект, като например: "Моля, пренапишете тази статия, като заемете консервативна позиция".

Историите са приписани на стотици фалшиви журналисти с измислени имена, а в някои случаи и с профилни снимки, взети от други места в интернет.

Например снимка на писателката Джуди Баталион е използвана в множество истории на уебсайт, наречен DC Weekly, "написани" от онлайн личност, наречена "Джесика Девлин".

"Бях напълно объркана", казва г-жа Баталион пред Би Би Си. "Все още не разбирам какво прави моята снимка в този уебсайт".

Г-жа Баталион каза, че е предположила, че снимката е била копирана и поставена от нейния профил в LinkedIn.

"Не съм имала никакъв контакт с този уебсайт", каза тя. "Това ме накара да се чувствам по-притеснена от факта, че всяка наша снимка онлайн може да бъде използвана от някой друг".

Самият брой на историите - хиляди всяка седмица - заедно с повторението им в различни уебсайтове, показва, че процесът на публикуване на съдържание, генерирано от изкуствен интелект, е автоматизиран. Случайните посетители лесно могат да останат с впечатлението, че сайтовете са процъфтяващи източници на легитимни новини за политиката и горещи социални въпроси.

В това цунами от съдържание обаче е вплетено истинската цел на операцията - фалшиви истории, насочени все повече към американската аудитория.

Историите често смесват американски и украински политически въпроси.

В един репортаж се разказва за това как първата дама на Украйна пазарува в Ню Йорк и се твърди, че тя е проявила расизъм към персонала на бижутериен магазин.

BBC установи, че и в двете фалшиви истории са използвани фалшиви документи и фалшиви видеоклипове в YouTube като начин да се легитимират.

Някои от фалшификатите получават изключително висока степен на популярност и сензационност в социалните медии, казва Клемент Брайънс, старши анализатор по разузнаване на заплахите в компанията за киберсигурност Recorded Future.

Неговата компания твърди, че само за три дни през май в рамките на операцията - която тя нарича CopyCop - са били регистрирани 120 уебсайта. А мрежата е само една от редица базирани в Русия операции за дезинформация.

Други експерти - в Microsoft, Clemson University и в Newsguard, компания, която следи сайтове за дезинформация - също са следили мрежата. Newsguard твърди, че е преброила поне 170 сайта, свързани с операцията.

"Първоначално операцията изглеждаше малка", казва Маккензи Садеги, редактор на Newsguard за изкуствения интелект и външното влияние. "С всяка изминала седмица изглеждаше, че тя нараства значително по отношение на размера и обхвата. Хората в Русия редовно цитират и подсилват тези разкази чрез руската държавна телевизия, служители на Кремъл и влиятелни лица от Кремъл.

"Почти всяка седмица или две има по един нов разказ, произхождащ от тази мрежа", каза тя.

Фалшивото изглежда истинско

За да подсилят допълнително достоверността на фалшивите истории, оперативните работници създават видеоклипове в YouTube, в които често участват хора, които твърдят, че са "информатори" или "независими журналисти".

В някои случаи видеоклиповете са разказани от актьори, а в други изглежда, че са гласове, генерирани от изкуствен интелект.

Няколко от видеоклиповете изглежда са заснети на подобен фон, което допълнително навежда на мисълта за координирани усилия за разпространение на фалшиви новини.

Самите видеоклипове не са предназначени да станат популярни и имат много малко гледания в YouTube. Вместо това видеоклиповете се цитират като "източници" и се посочват в текстови истории в уебсайтовете на фалшивите вестници.

Например историята за украинската информационна операция, за която се твърди, че е насочена срещу кампанията на Тръмп, цитира видеоклип в YouTube, за който се твърди, че включва кадри от офис в Киев, където по стените се виждат фалшиви плакати на кампанията.

След това линковете към историите се публикуват в каналите на Telegram и други акаунти в социалните медии.

В крайна сметка "сензациите" могат да достигнат както до руските влиятелни личности, така и до аудиторията на Запад, а някои от тях се разпространяват до милиони - и до влиятелни хора.

Една фалшива история, възникнала в седмичника DC Weekly, в която се твърди, че украински официални лица са си купили яхти с американска военна помощ, беше повторена от няколко членове на Конгреса, включително сенатор Джей Ди Ванс и представителката Марджъри Тейлър Грийн.

Бившият американски полицай

Едно от ключовите лица, участващи в операцията, е Джон Марк Доуган, бивш американски морски пехотинец, който през 2000 г. е работил като полицай във Флорида и Мейн.

По-късно Дуган създава уебсайт, предназначен за събиране на изтекла информация за бившия му работодател - шерифската служба на окръг Палм Бийч. Сайтът на Дуган публикува автентична информация, включително домашните адреси на полицейски служители, наред с фалшиви истории и слухове. През 2016 г. ФБР нахлува в апартамента му, след което той бяга в Москва.

Оттогава той пише книги, прави репортажи от окупираните части на Украйна и участва в дискусии на руски мозъчни тръстове, във военни събития и в телевизионен канал, собственост на руското министерство на отбраната.

В разговори с BBC чрез текстови съобщения Дуган категорично отрича да е замесен в уебсайтовете. Във вторник той отрече да е знаел за историята за спортния автомобил Bugatti.

Но в други случаи се е хвалил с уменията си да разпространява фалшиви новини.

В един момент той намекна, че дейността му е форма на отмъщение срещу американските власти.

"За мен това е игра", казва той. "И малко отмъщение."

Голяма част от цифровата информация също показват връзки между бившия полицейски служител и базираните в Русия уебсайтове.

BBC и експертите, с които се консултираха, проследиха IP адреси и друга цифрова информация до уебсайтове, управлявани от Доган.

След като New York Times споменават Доган в свой текст, в сайта на DC Weekly се публикува статия в отговор. Тя е приписана на "американски гражданин, собственик на тези сайтове" и гласеше: "Аз съм собственикът, американски гражданин, ветеран от американската армия, роден и израснал в Съединените щати".

Статията е подписана с имейл адреса на Доган.

"Смятам, че е важно да не се надценява ролята му в тази кампания", каза Дарън Линвил, съдиректор на Центъра за медийна криминалистика към университета в Клемсън, който следи мрежата. "Той може да е просто малко по-дребен играч и да е удобен, защото е американец".

Въпреки изявите си в държавните медии и в свързаните с правителството мозъчни тръстове, Доган отрича да му се плаща от Кремъл.

Florida man: Fugitive John Mark Dougan fled to Moscow and runs more than 150 pro-Russia/pro-Trump disinformation sites targeting Americans. Previously a US Marine and Sheriff's Deputy, he fled to Russia after committing election fraud and numerous other crimes. pic.twitter.com/klwcO8w75m — Igor Sushko (@igorsushko) May 29, 2024

"Никога не съм получавал и една стотинка от руското правителство", заяви той чрез текстово съобщение.

Насочване към изборите в САЩ

Операцията, в която участва Дуган, все повече измества фокуса си от истории за войната в Украйна към истории за американската и британската политика.

Фалшивата статия за ФБР и предполагаемото подслушване в един от имотите на Тръмп беше сред първите материали на телевизията, които се отнасяха изцяло за политиката на САЩ, без да се споменават Украйна или Русия.

Is that the same ex Florida cop that allegedly was given all of the security cameras footage from the Epstein investigation and fled to Russia? John Mark Dougan? pic.twitter.com/lE3VLflOXa — TongoChampion (@86royalewcheese) July 3, 2024

Клинт Уотс, който ръководи Центъра за анализ на цифровите заплахи на Майкрософт, заяви, че операцията често комбинира актуални в Украйна и Запада въпроси.

Уотс заяви, че обемът на публикуваното съдържание и все по-усъвършенстваните усилия на базираните в Русия организации могат да представляват сериозен проблем в навечерието на изборите през ноември.

"Те не се разпространяват масово всеки път", каза той, но отбеляза, че няколко опита, правени всяка седмица, могат да доведат до появата на фалшиви разкази в "информационния океан" на една голяма предизборна кампания.

"Това може да има огромно въздействие" и историите от мрежата могат да се разпространят много бързо, каза той.

"Изчезнаха дните, когато Русия купуваше реклами в рубли или имаше съвсем очевидни тролове, които седяха във фабрика в Санкт Петербург", каза Нина Янкович, ръководител на американския проект Sunlight, организация с нестопанска цел, която се опитва да се бори с разпространението на дезинформация.

"Сега наблюдаваме много повече пране на информация", каза тя, използвайки термин, с който се обозначава рециклирането на фалшиви или подвеждащи истории в мейнстрийма, за да се прикрие крайният им източник.

"Не се притеснявайте", каза Доган, "играта загрубява".

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase