На метри от бедствието: Огромен контейнеровоз заседна в градината на мъж

М ъж в Норвегия се събуди и откри, че огромен контейнеровоз е заседнал и се е блъснал в предната му градина. Корабът, с дължина 135 метра, пропусна къщата на Йохан Хелберг с няколко метъра, около 05:00 часа местно време в четвъртък, 22 май, предаде ВВС.

Container ship almost crashed into a house in Norway.



Johan Helberg awoke early Thursday, May 22, to discover a huge container ship had run aground a stone's throw from his fjord-side house in Trondheim — and he had slept through the commotion. pic.twitter.com/FHoZpbFP0P