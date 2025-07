Трагедия в Бостън: Пожар погуби 9 души в дом за възрастни

Н ай-малко 9 души загинаха, а повече от 30 са ранени при пожара, избухнал в дом за възрастни хора в района на Бостън, съобщиха властите, цитирани от Ройтерс.

Около 70 души са живеели в центъра за стари хора в град Фол Ривър, щата Масачузетс, съобщи Джейк Уорк, говорител на Департамента за противопожарна сигурност на Масачузетс.

Уорк каза, че около 50 пожарникари са се отзовали на място в града, който се намира на около 100 км южно от Бостън. В града е отворено съоръжение за временно настаняване на оцелелите.

"Това е неописуема трагедия за семействата на засегнатите и за общността на Фол Ривър", заяви Джефри Бейкън, ръководител на местната противопожарна служба. Той добави, че пожарът се разследва.

Уорк допълни, че петима пожарникари са получили наранявания, които не са животозастрашаващи.

