Обвиниха в убийство мъжа, нападнал хора с меч в Лондон

М ъж, извършил нападение с меч в Лондон, беше обвинен за убийството на 14-годишно момче, за два опита за убийство и за два случая на причиняване на тежки телесни повреди, предадоха Франс прес и ДПА, като цитират изявление на лондонската полиция.

Освен това 36-годишният Маркус Аурелио Ардуини Монзо, с двойно испанско и бразилско гражданство, ще отговаря за грабеж при утежняващи вината обстоятелства и притежание на острие. Той ще се яви днес пред магистратския съд в Баркинсайд.

Police name man charged with murder after boy, 14, killed in horror London sword rampagehttps://t.co/5cVcPldY1x — Chye (@Chye18612008) May 2, 2024

14-годишният Даниел Анжорин бе ранен фатално във вторник, докато отиваше на училище в Хейно. Персоналът и учениците от училище Банкрофтс заявиха, че са изпаднали в "дълбок потрес и скръб" от смъртта му.

Малко преди 7 ч. сутринта (06 ч. по Гринуич) във вторник Монзо блъснал микробус в ограда и след това нападнал с меч двама души. После той убил 14-годишния Анжорин, след което ранил сериозно двама полицаи, които са се опитали да го спрат, като едната от тях едва не е загубила ръката си.

A man has been charged with murder over the death of a teenager, who has now been identified, in a horror sword attack in east London.https://t.co/qc7U6y6Yuo — Sky News Australia (@SkyNewsAust) May 1, 2024

Според Скотланд ярд първоначалните опити той да бъде спрян били неуспешни. Той бил заловен едва след като бил приклещен от полицаите и прострелян с тейзър. Полицаите пристигнали 12 минути след първото обаждане за атаката, а заподозреният бил заловен 22 минути след обаждането.

По първоначални данни Монзо не е бил известен на силите на реда за криминални прояви. За момента полицията отхвърля версията за терористичен мотив на атаката.

Man charged with murder of teen in London sword rampage..



The dual Spanish-Brazilian national will appear at Barkingside Magistrates' Court on Thursday. Daniel Anjorin, 14, died on Tuesday as he walked to school in Hainault...https://t.co/ayXOdBXfyP — AustralianConservative (@AustConserva) May 2, 2024

