Доналд Тръмп разреши износ на Nvidia чипове за Китай срещу 25%

Д оналд Тръмп каза днес, че е разрешил, при определени условия, износа от компанията „Енвидиа“ (Nvidia) на някои от чиповете ѝ за Китай, след като е разговарял с китайския президент Си Цзинпин, който също е одобрил стъпката, предаде Франс прес.

Тръмп написа в социалната си мрежа „Трут Соушъл“, че „Енвидиа“ ще превежда на американската държава 25% от оборота от продажбите на тези графични процесори (GPU), които са много търсени за разработването на изкуствен интелект (ИИ).

Става дума за чиповете H200 от серията „Хопър“ (Hopper), докато „Енвидиа“ пусна в края на миналата година нова, по-ефективна серия, наречена „Блекуел“ (Blackwell). Следователно не става въпрос за най-модерните продукти на американската компания.

Износът на американски чипове за Китай е предмет на напрежение от няколко години, като бившият президент Джо Байдън, а след него и неговият приемник Доналд Тръмп, се опасяваха, че те могат да бъдат използвани за военни цели.

От 2022 г. правителството на Байдън наложи ограничения върху износа. „Енвидиа“ се справи с това, като проектира по-малко мощен графичен процесор, H20, за да отговори на ограниченията, наложени от САЩ, и по този начин да получи достъп до китайския пазар.

През април правителството на Тръмп забрани износа на чиповете H20, преди да сключи споразумение с „Енвидиа“ и да разреши отново продажбата на тези чипове на Китай, срещу заплащане на комисионна от 15% на американската държава.

Китайските власти обаче наредиха на компаниите в страната да не купуват тези чипове, като предпочетоха да дадат предимство на разработването и използването на китайски еквиваленти. „Енвидиа“ реализира само 50 милиона долара оборот в Китай през третото тримесечие на тази година и досега не планираше никакви приходи от този пазар за текущото тримесечие.

Съгласно договореностите, обявени днес от Доналд Тръмп, компанията вече ще може да предлага своите графични процесори на „оторизирани клиенти“ в Китай. От „Енвидиа“ приветстваха решението на американското правителство като намиране на разумния баланс, което е чудесно за Америка.