Руски шоумен купи замъка на Алла Пугачова, оплаква се от заварената бъркотия

Р ежисьорът, шоумен и бивш член на групата "Ленинград" Стас Барецки остана недоволен от бъркотията в замъка на певицата Алла Пугачова, който той купи на 26 април. Това съобщи самият Барецки, пише Рамблер.

„Когато видях неоправеното легло, бях малко шокиран. Като цяло Алла Пугачова сега събира неща и дори откъсва плочки от стените“, каза Барецки за Пети канал.

Шоуменът каза, че е доволен от покупката, въпреки че замъкът прилича на бункер.

„Сега замъкът има идеални условия за организиране на крематориум и морга“, заяви Барецки.

По-рано Барецки каза, че е купил замъка на Пугачова и нейния съпруг Максим Галкин (признат за чуждестранен агент в Руската федерация), съобщава Националната информационна служба. Шоуменът заяви, че иска да направи от помещението морга и крематориум. По думите му замъкът е купен за 450 милиона рубли.

⚡️Alla Pugacheva and her husband Maksym Galkin, who left the Russian Federation abroad, decided to sell their legendary castle in the suburbs of Moscow, Russian media write. pic.twitter.com/7H22f71VAG