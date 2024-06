Йеменските хути са атакували и повредили тежко гръцки кораб

П одкрепяните от Иран йеменски шиитски бунтовници хути поеха отговорността за нападение с малък плавателен съд и ракети срещу гръцки товарен кораб, получил пробойна и бедстващ в Червено море край пристанище Ходейда в Йемен, съобщиха агенциите.

Според хутите плавателният съд, който се казва "Тютър" (Tutor) и се използва за превоз на въглища, е с тежки повреди и може да потъне. Бунтовниците, които контролират столицата Сана и най-гъсто населените райони в Йемен, заявиха, че са атакували кораба с надводен морски дрон, безпилотни летателни апарати и балистични ракети.

През ноември хутите започнаха да извършват нападения срещу международното корабоплаване в региона на Червено море в знак на солидарност с палестинците във войната между Израел и "Хамас". Равносметката от нападенията им е един потопен плавателен съд, един похитен кораб и трима убити моряци.

🚨 **BREAKING**: US Central Command reports that earlier today, the Houthis launched an unmanned boat towards a Greek ship flying a Liberian flag. The vessel, which was traveling from Russia through the Red Sea, sustained damage to its engine room following the attack. pic.twitter.com/TS2darSOc9