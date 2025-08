Мерки като по време на COVID-19: Китай срещу нов вирус, пренасян от комари

П овече от 7000 случая на вирус, пренасян от комари, са регистрирани в китайската провинция Гуандун от юли насам, което налага мерки, подобни на предприетите по време на пандемията от COVID-19, пише BBC.

В град Фошан, който е най-засегнат, пациентите с чикунгуня трябва да останат в болница, където леглата им ще бъдат защитени с мрежи против комари. Те могат да бъдат изписани само след отрицателен тест или в края на едноседмичен престой.

Разпространявайки се чрез ухапване от заразен комар, вирусът причинява треска и силна болка в ставите, която понякога може да продължи с години.

Въпреки че са рядко срещани в Китай, огнищата на чикунгуня са често срещани в Южна и Югоизточна Азия и части от Африка.

Колко разпространени са инфекциите в Китай?

Освен Фошан, поне 12 други града в южната провинция Гуандун са съобщили за инфекции. Близо 3000 случая са регистрирани само през последната седмица.

В понеделник Хонконг съобщи за първия си случай - 12-годишно момче, което разви треска, обрив и болки в ставите след пътуване до Фошан през юли.

Вирусът не е заразен и се разпространява само когато заразен човек бъде ухапан от комар, който след това хапе други.

Длъжностните лица казват, че всички съобщени случаи досега са били леки, като 95% от пациентите са изписани в рамките на седем дни.

Въпреки това случаите доведоха до известна паника, като се има предвид, че вирусът не е широко известен в страната.

„Това е страшно. Продължителните последици звучат много болезнено“, написа един потребител в китайската социална мрежа Weibo.

САЩ призоваха пътуващите до Китай да проявяват „повишена предпазливост“ след епидемията.

Какво друго прави Китай, за да ограничи инфекциите?

Властите в провинция Гуандун обещаха да предприемат „решителни и категорични мерки“, за да спрат разпространението на болестта.

Хората със симптоми като треска, болки в ставите или обриви се приканват да посетят най-близката болница, за да бъдат тествани за вируса.

Властите са инструктирали жителите да отстраняват застоялата вода в домовете си, например от саксии за цветя, кафемашини или резервни бутилки, и са предупредили за глоби до 10 000 юана (1400 долара), ако не направят това.

Те също така пускат гигантски „комари-слонове“, които могат да погълнат по-малки буболечки, разпространяващи чикунгуня; и "армия" от риби, хранещи се с комари.

Миналата седмица властите във Фошан пуснаха 5000 от тези риби, хранещи се с ларви, в езерата на града. В някои части на града дори се използват дронове, за да се открият източници на застояла вода.

Някои съседни градове бяха наредили на пътуващите от Фошан да преминат през 14-дневна домашна карантина, но това задължение оттогава беше отменено.

Някои хора сравниха тези мерки с наложените по време на пандемията и поставиха под въпрос тяхната необходимост.

Потребител в Weibo написа: „Тези неща са толкова познати... Но наистина ли са необходими?“

Друг написа: „Какъв е смисълът от карантината? Не е като заразен пациент да хапе други хора?“

Китай въведе строги ограничения по време на пандемията, включително принудително настаняване на хора в карантинни лагери и запечатване на жилищни сгради и цели квартали в кратки срокове за дни или дори седмици.

Какво е чикунгуня?

