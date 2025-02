Филипински град предлага парична награда за комари в борба срещу денга

В ластите в един от най-гъсто населените градски центрове на Филипините въведоха необичайна мярка за справяне с разпространението на денга – предлагане на парична награда за комари.

Карлито Чернал, управник на града Барангай Адишън Хилс, обяви награда от едно песо (по-малко от два американски цента) за всеки пет комара. Мярката беше въведена след смъртта на двама студенти в квартала вследствие на болестта.

Чернал подчерта, че инициативата е предназначена да допълни съществуващите мерки, включително редовното почистване на улиците и предотвратяването на натрупването на застояла вода, където комарите, пренасящи денга, снасят яйцата си.

Според него наградата важи както за живи, така и за мъртви комари, както и за техните ларви. Живите насекоми ще бъдат унищожавани с помощта на ултравиолетова светлина.

Реакцията на здравните власти

WATCH: Residents in Brgy Addition Hills turn over mosquitoes and larvae collected in their communities in exchange for coins.



An official says this is their way to encourage proactive participation to combat the concerning rise in dengue infections. pic.twitter.com/rsNgIrfxas