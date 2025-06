Нов скандал: Конър Макгрегър се сби в нощен клуб в Ибиза

Б ившият шампион на UFC в две дивизии Конър Макгрегър продължава да се забърка в проблеми. Видео в интернет показва как ирландецът нанася два удара на човек в нощен клуб в Ибиза, след като въпросният посетител му казва нещо на ухо, пише "Фокус".

