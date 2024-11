Конър Макгрегър с първи думи, след като бе осъден за изнасилване

М МА боецът Конър Макгрегър за първи път коментира в социалните медии решението на съда, след като загуби делото за изнасилване на Никита Хенд.

Върховният съд на Дъблин го осъди да изплати обезщетение от €248 603 (£206 000) на жертвата си.Журито установи, че през 2018 г. Макгрегър е нападнал Хенд в хотел в Дъблин.

В публикация в платформата X (преди Twitter) 36-годишният боец призна, че е допуснал грешки:

„Знам, че направих грешки. Преди шест години никога не трябваше да отговарям на нейните контакти. Трябваше да прекратя партито и да остана верен на жената, която обичам най-много.“

Макгрегър подчерта, че всичко, което се е случило през онази нощ, е било „по взаимно съгласие“ и заяви, че неговият правен екип ще обжалва решението:

„Инструктирах правния си екип да предприеме действия. Не мога да променя миналото, но ще продължа напред. Благодаря на семейството, приятелите и поддръжниците ми, които останаха до мен.“

Емоционалната реакция на Никита Хенд

След обявяването на решението, Никита Хенд заяви, че делото е било „кошмар“, но че справедливостта е възтържествувала:

„Това е нещо, което ще помня до края на живота си.“

В понеделник вечерта стотици хора се събраха в центъра на Дъблин за шествие в подкрепа на Хенд, организирано от социалистическата феминистка група Rosa. Събитието, проведено в рамките на Международния ден за елиминиране на насилието срещу жени, включваше лозунги като „Застанете с Никита“ и „Без повече страх, без повече срам“.

Обвиненията и съдебното дело

Макгрегър бе обвинен в „брутално изнасилване и побой“ над Хенд. Тя беше приета в болница с наранявания, които парамедик описва като „едни от най-сериозните, които е виждала“. След осем дни представяне на доказателства и три дни заключителни изказвания, журито от осем жени и четирима мъже постанови решението след шест часа обсъждане.

Макгрегър, от своя страна, обяви, че ще се върне към тренировките и бойната си кариера, докато случаят продължава да се развива.

