Осъдиха за изнасилване Конър Макгрегър

Ж ена, която обвини Конър Макгрегър, че я е изнасилил, спечели иска си срещу него за обезщетение по гражданско дело.

Съдебно жури установи, че ирландският боец от смесените бойни изкуства е нападнал Никита Ханд в хотел в Дъблин през декември 2018 г.

Irish mixed martial arts fighter Conor McGregor must pay nearly $260,000 in damages for sexually assaulting a woman in Dublin in 2018, a jury decided https://t.co/BD1uQRoKyG pic.twitter.com/VSunZz8LWj

Той е осъден да ѝ плати обезщетение в размер на повече от 248 000 евро.

Говорейки пред съда в петък, г-жа Хdнд заяви, че нейната история е „напомняне, че независимо колко се страхуваш да говориш, имаш глас“.

В публикация в X в петък вечерта Макгрегър заяви, че ще обжалва присъдата, и благодари на „цялата си подкрепа по света“.

„Сега съм със семейството си, фокусиран върху бъдещето си“, добави той.

Журито във Върховния съд в Дъблин заседава един ден, преди да произнесе присъдата си, че Макгрегър е нападнал г-жа Хенд.

Тя е завела дело и срещу друг мъж - Джеймс Лоурънс, на 35 години, от Рафтърс Роуд, Дримнах в Дъблин. Тя твърди, че той я е нападнал, като е правил секс с нея без нейно съгласие в хотел Beacon.

Жена твърди, че Конър Макгрегър я е изнасилил "по жесток начин" в хотел

Никита Ханд заяви пред репортери, че е „потресена и трогната“ от подкрепата, която е получила.

И двамата мъже отрекоха твърденията на 35-годишната жена и заявиха, че поотделно са правили секс по взаимно съгласие с нея в хотела преди почти шест години.

След осем дни събиране на доказателства и три дни слушане на заключителните речи и коментарите на съдията, журито от осем жени и четирима мъже прекара шест часа и 10 минути в обсъждане, преди да се върне с присъдата си.

Макгрегър поклати глава, след като съдебните заседатели прочетоха, че г-жа Хенд е спечелила делото срещу него.

Той беше придружен от партньорката си Дий Девлин, родителите си, сестра си и зет си.

Той седеше на последния ред в съдебната зала, между партньорката си и майка си Маргарет.

The woman who accused Conor McGregor and his friend of rape moved this year after her property was invaded by a group of men wearing balaclavas who stabbed her partner and broke her windows, it can now be reported https://t.co/PNwHoJUIDL