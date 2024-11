Премахнаха восъчната фигура на Конър Макгрегър от музея

В осъчната фигура на Конър Макгрегър е премахната от Националния музей на восъчните фигури Plus в Дъблин.

Музеят съобщи, че е премахнал фигурата на боеца от смесените бойни изкуства (ММА) от публично разглеждане преди две седмици в светлината на делото по гражданския му процес.

В петък журито във Върховния съд в Дъблин установи, че той е нападнал Никита Ханд, като я е изнасилил в хотел в Дъблин през декември 2018 г.

Макгрегър беше осъден да плати на Хенд обезщетение в размер на почти 250 000 евро.

В изявлението на музея се казва: „Като семейна атракция ние редовно преразглеждаме нашите експонати, за да гарантираме, че те съответстват на нашите ценности и очакванията на нашите посетители. Ще продължим да следим ситуацията и съответно ще вземаме решения за бъдещите експозиции.“

Скулптурата е била „една от най-популярните“, особено сред туристите, заяви говорител пред ирландската телевизия RTÉ.

„Ако разгледате повечето снимки в интернет, направени от хора, посетили музея, много от тях ще бъдат с Макгрегър“, каза говорителят.

Бащата на ММА боеца, Тони Макгрегър, представи восъчната фигура през август 2017 г.

След произнасянето на присъдата по гражданското дело за изнасилване редица компании заявиха, че вече няма да предлагат продукти, свързани с Конър Макгрегър.

Компанията, която понастоящем притежава уиски, първоначално създадено от боеца, заяви, че повече няма да използва името и образа му за своя маркетинг.

Говорителка на Proximo Spirits заяви, че тя е „100% собственик на Proper No. Twelve Irish Whiskey от 2021 г. насам“.

Белфасткият бар Filthy McNasty's на Дъблин Роуд заяви, че спира продажбата продукти с марката Forged на Макгрегър, за чието пускане на пазара през декември 2023 г. той помогна.

Барът, който има стенопис отстрани на сградата си, рекламиращ марката, заяви пред Irish News, че „в момента очаква“ стенописът да бъде премахнат.

Веригата кръчми JD Wetherspoon също изтегли продукти, свързани с боеца.

