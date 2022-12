Норвежкият крал Харалд Пети е изписан от болница

Н орвежкият крал Харалд Пети бе изписан от болницата в Осло, където бе лекуван от инфекция интравенозно с антибиотици, предаде Асошиейтед прес, цитиран от БТА.

Дворецът съобщи, че кралят се възстановява, но в близките дни не трябва да се претоварва. В понеделник 75- годишният монарх беше приет в болницата „Риксхоспиталет“, която е част от Университетската болница в Осло. Престолонаследникът принц Хокон временно пое задълженията на баща си.

