Свят

Експерти предупреждават: Никога не дръжте тези храни във вратата на хладилника

„Всеки път, когато отворите хладилника, топъл въздух нахлува вътре, а рафтовете на вратата са първото място, което той достига"

27 октомври 2025, 13:28
Експерти предупреждават: Никога не дръжте тези храни във вратата на хладилника
Източник: iStock

Х ладилниците са триумф на дизайна. Имат рафтове, чекмеджета за зеленчуци, малки пространства за яйца, лампа, която светва само когато отворите вратата, и дори, ако искате нещо по-луксозно, машина за лед и вода, предаде IFL Science

Но не всичко в хладилника е толкова добре обмислено. Рафтовете на вратата, например, изглеждат идеални за съхранение на масло, мляко и яйца, но според експертите това е едно от най-лошите места за тях.

Как да запазим храната свежа в хладилника? Ето няколко хитринки

„Всеки път, когато отворите хладилника, топъл въздух нахлува вътре, а рафтовете на вратата са първото място, което той достига“, казва Катлийн Бенсън, регистриран диетолог от VNutrition.

Проблемът не е само в по-високата температура, обяснява тя, а в постоянните промени в нагряването и охлаждането. „Това многократно затопляне и охлаждане може да доведе до омекване и втвърдяване на маслото отново и отново,“ казва Бенсън, „което ускорява развалянето и гранясването.“

По същия начин не е добра идея да съхранявате мляко, яйца, сурово месо, морски дарове, меко сирене или остатъци от храна на вратата на хладилника. „Млякото, яйцата и другите млечни продукти са много чувствителни към температурните промени, което може да доведе до по-бързото им разваляне,“ споделя кулинарният блогър и разработчик на рецепти Джеса Шантили пред Homes and Gardens през 2023 г.

15 храни, които никога не бива да поставяте в хладилник
15 снимки
храни
храни
храни
храни

Къде тогава да ги съхраняваме? „Тези продукти трябва да се поставят към задната част на долния рафт, който обикновено е най-студеното място в хладилника,“ съветва Шантили. „Задната част на долния рафт поддържа най-постоянна температура, което го прави идеален за продукти, чувствителни към температурни промени.“

От друга страна, ако имате остатъци от храна, които искате да запазите свежи, изберете горния рафт. Причината за това е практична: „Въпреки че температурите на горния рафт не са толкова ниски, колкото на долния, това е най-подходящото място, за да се предотвратят потенциални замърсявания от съставки, които могат да капнат от по-високите рафтове,“ казва Шантили.

А какво да правим с освободеното пространство на вратата, ако яйцата и млечните продукти не са там? Експертите са единодушни: „Вратата е най-подходяща за храни, които не са толкова чувствителни към температурата, като подправки, туршии, конфитюри и бутилирани напитки,“ казва Бенсън.

Източник: IFL Science     
Хладилник Съхранение на храна Врата на хладилник Температурни колебания Разваляне на продукти Подреждане на хладилник Яйца и млечни продукти Долен рафт Горен рафт Безопасност
Последвайте ни

По темата

Промениха обвинение срещу Благомир Коцев с по-леко

Промениха обвинение срещу Благомир Коцев с по-леко

Бьорн Андресен, известен като

Бьорн Андресен, известен като "най-красивото момче в света", почина на 70 години

Литва обмисля активиране на Член 4 на НАТО заради балоните от Беларус

Литва обмисля активиране на Член 4 на НАТО заради балоните от Беларус

25-годишен брак приключи заради парче торта

25-годишен брак приключи заради парче торта

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
Основни разлики между мъжките и женските котки, които трябва да имаме предвид

Основни разлики между мъжките и женските котки, които трябва да имаме предвид

dogsandcats.bg
Лавров: Русия признава Украйна, но се противопоставя на опитите на Киев да унищожи всичко руско
Ексклузивно

Лавров: Русия признава Украйна, но се противопоставя на опитите на Киев да унищожи всичко руско

Преди 17 часа
Астрономи откриха „суперземя” с условия за живот
Ексклузивно

Астрономи откриха „суперземя” с условия за живот

Преди 17 часа
Какво се случва в Walt Disney World? Три смъртни случая за по-малко от две седмици
Ексклузивно

Какво се случва в Walt Disney World? Три смъртни случая за по-малко от две седмици

Преди 18 часа
Трагедията в Кочани: Започва съдебният процес за 63-мата загинали
Ексклузивно

Трагедията в Кочани: Започва съдебният процес за 63-мата загинали

Преди 19 часа

Виц на деня

Ако животът ти се усмихва прекалено често – вероятно нещо крои
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Григор Димитров с най-лошо класиране от 2019 година</p>

От 2019-а насам: Григор Димитров с най-ниско класиране в световната ранглиста

Любопитно Преди 10 минути

През юли той скъса частично гръден мускул в мача си с Яник Синер на Уимбълдън

Десет дни за мир? Зеленски обяви нова стратегия за спиране на огъня

Десет дни за мир? Зеленски обяви нова стратегия за спиране на огъня

Свят Преди 17 минути

Това се случва след предложението на американския президент Доналд Тръмп за замразяване на конфликта по настоящите фронтови линии.

<p>Новото хоби на Кейт Мидълтън, което&nbsp;ѝ помага да намери спокойствие</p>

Новото хоби на принцеса Кейт: Как медитацията ѝ помага да намери спокойствие

Любопитно Преди 37 минути

Медитацията е само един от начините, по които тя обича да прекарва свободното си време

Най-възрастният действащ световен лидер - Пол Бия, който е на 92 години

Невероятно, но факт: Камерун преизбира 92-годишния президент за осми път

Свят Преди 47 минути

След 43 години на власт, 92-годишният лидер на Камерун започва осми мандат, който може да го задържи почти до столетие

<p>Скандален случай: Мъж преби съпругата си с кабел</p>

Мъж от Драганово преби съпругата си с кабел, задържаха го

България Преди 53 минути

След намесата на полицията жената е била откарана за преглед в Спешна помощ

Естонският външен министър на посещение в Киев

Естонският външен министър на посещение в Киев

Свят Преди 59 минути

Цахкна съобщи за визитата си с публикация в социалната мрежа "Екс"

Астролози предвиждат: Щастие и обрати за зодиите през ноември

Астролози предвиждат: Щастие и обрати за зодиите през ноември

Любопитно Преди 1 час

Този месец често ни напомня да бъдем благодарни за всичко, което имаме, и да бъдем по-състрадателни към другите

Джордж Клуни се пошегува, че е „горд“ с крадците от Лувъра

Джордж Клуни се пошегува, че е „горд“ с крадците от Лувъра

Любопитно Преди 1 час

Обирът е извършен само за 7 минути

Кремъл: Изпитанията на "Буревестник" няма да влошат отношенията със САЩ

Кремъл: Изпитанията на "Буревестник" няма да влошат отношенията със САЩ

Свят Преди 1 час

"Засега се наблюдават само плахи опити за извеждане на тези отношения" от досегашното им състояние, каза Песков

<p>Тръмп за победата на Милей в Аржентина: Той получи голяма помощ от САЩ</p>

Тръмп за победата на Милей на изборите в Аржентина: Той получи голяма помощ от САЩ

Свят Преди 1 час

Подкрепата на Тръмп за Милей преди изборите включваше валутен суап на стойност 20 милиарда щатски долара

Billboard Latin Music Awards 2025: Ето кои са големите победители

Billboard Latin Music Awards 2025: Ето кои са големите победители

Любопитно Преди 1 час

Тази година Bad Bunny доминира с впечатляващите 27 номинации, затвърждавайки позицията си като една от най-ярките звезди в латино музиката

"Мъжки гърди": Хормони, затлъстяване или нещо по-сериозно?

"Мъжки гърди": Хормони, затлъстяване или нещо по-сериозно?

Свят Преди 1 час

Почти половината от мъжете могат да изпитат някаква степен на увеличаване на гръдната тъкан

Как да получите финансиране, за да си произвеждате сами ток

Как да получите финансиране, за да си произвеждате сами ток

България Преди 1 час

Развитието на енергийните общности в България се сблъсква с редица предизвикателства, показва анализ

<p>Министър Гуцанов коментира бюджета за следващата година</p>

Министър Гуцанов за бюджета за 2026: Ще направим всичко възможно да няма ощетени слоеве

Свят Преди 1 час

По думите му не е имало случай, в който да не се стигне до разбиране по тези теми

Внимание, жени! 10 признака, че може да имате нисък естроген

Внимание, жени! 10 признака, че може да имате нисък естроген

Любопитно Преди 2 часа

Хормоналният дисбаланс често се проявява чрез видими и осезаеми промени. Ето как да разпознаете ранните сигнали, преди да се превърнат в сериозен здравословен проблем

<p>Тръмп предупреди: САЩ имат мощна ядрена подводница до Русия</p>

Тръмп: Путин трябва да сложи край на войната, а не да извършва изпитания на ракети

Свят Преди 2 часа

На въпрос дали обмисля допълнителни санкции срещу Русия, Тръмп заяви: "Ще разберете"

Всичко от днес

От мрежата

В кои моменти котешката урина мирише най-силно

dogsandcats.bg

Защо изпражненията на кучето ми са зелени?

dogsandcats.bg
1

Какво ще е времето през ноември

sinoptik.bg
1

Над 4 хиляди тръноопашати потапници край Бургас

sinoptik.bg

Българката Александра Калита е новата Мисис Вселена 2025

Edna.bg

Тишината преди бурята в двореца: Как принц Уилям сложи край на търпението си

Edna.bg

ФИФА нанесе неприятен удар по Ботев Пловдив, клубът ще съди Зингаревич

Gong.bg

Григор Димитров с най-слабо класиране в световната ранглиста от шест години

Gong.bg

Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София, трима 19-годишни са ранени (СНИМКА)

Nova.bg

Наводнено кръстовище спря движението на няколко трамвайни линии в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg