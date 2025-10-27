Експерти предупреждават: Никога не дръжте тези храни във вратата на хладилника

Х ладилниците са триумф на дизайна. Имат рафтове, чекмеджета за зеленчуци, малки пространства за яйца, лампа, която светва само когато отворите вратата, и дори, ако искате нещо по-луксозно, машина за лед и вода, предаде IFL Science.

Но не всичко в хладилника е толкова добре обмислено. Рафтовете на вратата, например, изглеждат идеални за съхранение на масло, мляко и яйца, но според експертите това е едно от най-лошите места за тях.

Как да запазим храната свежа в хладилника? Ето няколко хитринки

„Всеки път, когато отворите хладилника, топъл въздух нахлува вътре, а рафтовете на вратата са първото място, което той достига“, казва Катлийн Бенсън, регистриран диетолог от VNutrition.

Проблемът не е само в по-високата температура, обяснява тя, а в постоянните промени в нагряването и охлаждането. „Това многократно затопляне и охлаждане може да доведе до омекване и втвърдяване на маслото отново и отново,“ казва Бенсън, „което ускорява развалянето и гранясването.“

По същия начин не е добра идея да съхранявате мляко, яйца, сурово месо, морски дарове, меко сирене или остатъци от храна на вратата на хладилника. „Млякото, яйцата и другите млечни продукти са много чувствителни към температурните промени, което може да доведе до по-бързото им разваляне,“ споделя кулинарният блогър и разработчик на рецепти Джеса Шантили пред Homes and Gardens през 2023 г.

Къде тогава да ги съхраняваме? „Тези продукти трябва да се поставят към задната част на долния рафт, който обикновено е най-студеното място в хладилника,“ съветва Шантили. „Задната част на долния рафт поддържа най-постоянна температура, което го прави идеален за продукти, чувствителни към температурни промени.“

От друга страна, ако имате остатъци от храна, които искате да запазите свежи, изберете горния рафт. Причината за това е практична: „Въпреки че температурите на горния рафт не са толкова ниски, колкото на долния, това е най-подходящото място, за да се предотвратят потенциални замърсявания от съставки, които могат да капнат от по-високите рафтове,“ казва Шантили.

А какво да правим с освободеното пространство на вратата, ако яйцата и млечните продукти не са там? Експертите са единодушни: „Вратата е най-подходяща за храни, които не са толкова чувствителни към температурата, като подправки, туршии, конфитюри и бутилирани напитки,“ казва Бенсън.