Нигерската хунта назначи премиер

Н игерската хунта обяви, че назначава за премиер бившия министър на финансите Али Махаман Ламин Зейн, предаде Франс прес.

Превратаджиите съобщиха това с изявление по националната телевизия, в момент, в който международната общност се опитва да възстанови конституционния ред в Нигер.

Военната хунта в Нигер затвори въздушното пространство над страната

През 2001 г. бившият президент Мамаду Танджа назначи Али Махаман Ламин Зейн за ръководител на кабинета си, а през 2002 г. - за министър на финансите, за да се справи със сложната икономическа и финансова ситуация в Нигер.

Али Махаман Ламин Зейн беше финансов министър до свалянето на Мамаду Танджа с държавен преврат през 2010 г., припомня Франс прес.

Военната хунта в Нигер е поискала помощ от "Вагнер"

BREAKING: After Victoria Nuland’s visit to Niger, the US government has immediately SUSPENDED all US economic aid to the country 🇳🇪🇺🇸 pic.twitter.com/IlXHMeeKVG