„Няколко човека“ може да бъдат обвинени заради смъртта на Матю Пери

П олицията смята, че „много хора“ трябва да бъдат обвинени във връзка с внезапната смърт на Матю Пери миналия октомври, съобщава People.

Вътрешен човек от правоприлагащите органи каза на изданието, че федералното разследване на тази смърт ще приключи скоро и ще бъде взето решение дали да бъдат повдигнати обвинения или не.

‘Multiple people’ may be charged in connection to Matthew Perry’s death: report https://t.co/UL2Wxmm3dW pic.twitter.com/dW2NyWHboE