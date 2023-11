Нетаняху: Израел ще доведе войната срещу "Хамас" до край

М инистър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху удвои подкрепата си за войната на Израел срещу "Хамас", като се зарече, че страната му ще доведе войната до "край", съобщи Си Ен Ен.

"Това не е нито "операция", нито "обиколка", а война докрай. За мен е важно да знаете това. Това не е на думи, а от сърце и ум. Ако не ги довършим, това ще се върне", заяви Нетаняху пред войниците от израелския батальон "Каракал" по време на посещението си.

На 12 ноември Нетаняху отказа да отговори дали ще поеме отговорност за това, че не е успял да предотврати нападението срещу Израел на 7 октомври, като заяви, че ще има време за такива "трудни" въпроси, когато войната приключи.

