Нетаняху: Войната с Иран не е приключила

П ремиерът на Израел Бенямин Нетаняху заяви, че войната срещу Иран не е приключила, тъй като иранските запаси от обогатен уран все още трябва да бъдат изведени от страната, предаде Франс прес.

Amid a fragile U.S. ceasefire with Iran, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said the war with Iran is "not over." https://t.co/m3C1ckDKbA — CBS News (@CBSNews) May 10, 2026

В интервю за американската телевизия Си Би Ес, излъчено днес, Нетаняху заяви, че войната е постигнала много, но не е приключила, защото все още има ядрен материал - обогатен уран, който трябва да бъде изнесен от Иран.

Той добави, че съществуват и обогатителни обекти, които трябва да бъдат демонтирани.