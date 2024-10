Необикновеният живот на "другата" вдовица: Коя беше Етел Кенеди

Е тел Кенеди почина в четвъртък от усложнения след прекаран инсулт на 96-годишна възраст. Тя помогна за управлението на най-известната политическа династия в Америка в бурни времена.

Почина вдовицата на Робърт Кенеди

Етел е била до съпруга си Робърт Ф. Кенеди, когато той е прострелян смъртоносно в Лос Анджелис през 1968 г. - по-малко от пет години след като нейният зет, президентът Джон Ф. Кенеди, е убит в Далас.

Дъщеря ѝ Кери Кенеди съобщи за смъртта ѝ в X/Twitter.

Ethel Kennedy, the widow of Robert F. Kennedy, died Thursday after complications from a stroke, the Kennedy family announced on X. She was 96.



Тя похвали нейната „доживотна работа в областта на социалната справедливост и правата на човека“ и решимостта ѝ да отгледа 11 деца - и да оглави клан от 34 внуци и 24 правнуци.

„Моля, пазете майка ни в сърцата си и се молете за нея“, написа Кери.

Етел Кенеди бе един от последните останали членове на поколението на разширеното семейство, в което е бил и президентът Кенеди.

За едно поколение американци кланът на Демократическата партия беше най-близкото нещо, което САЩ имаха до кралското семейство.

Епохата на управление на Кенеди беше наречена „Камелот“, защото Джон Кенеди и неговата бляскава съпруга Жаклин Кенеди вдъхваха чувство на национален оптимизъм.

Проклятието, довело до погубването на рода Кенеди

Етел е родена в Чикаго през април 1928 г. като шестото от седемте деца на Джордж Скакел и съпругата му Ан.

Скакел печели милиони във въгледобивната промишленост и премества семейството си в Кънектикът.

Етел се сприятелява, а след това става съквартирантка с Джийн Кенеди, по-малката сестра на Джон Кенеди и Робърт Кенеди, докато учи в колежа „Манхатънвил“ в Ню Йорк.

През 1945 г., когато е на 17 години, тя се запознава с бъдещия си съпруг Робърт по време на ски пътуване до курорта Маунт Тремблан в Квебек, Канада.

Двамата започват да се срещат и се женят през юни 1950 г. Първото им дете, Катлийн Кенеди, се ражда през следващата година.

Етел преживява трагедия през 1955 г., когато и двамата ѝ родители загиват при катастрофата на частния им самолет.

Тя подкрепя разцъфтяващата политическа кариера на съпруга си и неговия брат и ентусиазирано агитира за Джон Ф. Кенеди в успешната му президентска кампания през 1960 г.

През ноември 1963 г. Етел е у дома със съпруга си Робърт, когато до тях достига новината за убийството на Кенеди в Далас.

По-късно, по време на президентската кампания на самия Робърт Кенеди през юни 1968 г., тя е до него, когато той е смъртоносно прострелян в хотел „Амбасадор“ в Лос Анджелис. Той тъкмо бил спечелил първичните избори за президент на Демократическата партия в Калифорния.

Шест месеца след смъртта на съпруга си Етел ражда единадесетото им дете - Рори.

Етел се заклева, че никога няма да се омъжи повторно и до голяма степен посвещава живота си на отглеждането на децата си като самотна майка, според Britannica.com.

Въпреки това тя е била наясно, че съпругът ѝ ѝ е изневерявал по време на брака им.

Сред тях са аферите му с актрисите Ким Новак и Лий Ремик, както и със снаха му Джаки.

Подробностите за непоколебимата подкрепа на Етел за него са описани в книгата от 2016 г. „Боби Кенеди: The Making of A Liberal Icon“ от Лари Тай.

В книгата се казва, че Етел е обичала съпруга си „по-пълноценно, отколкото си е представяла, че е възможно“ - и това означава, че е била в състояние да си затвори очите за аферите му.

Връзката на Етел с Джаки Кенеди, започва с известен провал през 50-те години на миналия век.

Според съобщенията Джаки е смятала, че Етел се е опитала да блесне пред нея и другите жени, като е носела изумруденозелена рокля, докато повечето гости на официалното събитие са били облечени в черно.

Според People Джаки си е тръгнала по-рано, оплаквайки се от „ужасно главоболие“. По-късно обаче двете жени се сближават покрай убийствата на съпрузите си.

След смъртта на съпруга си Етел основава през 1968 г. Центъра за справедливост и човешки права „Робърт Ф. Кенеди“, който насърчава човешките права чрез съдебни дела, застъпничество и образование.

Организацията с нестопанска цел също така присъжда награди на журналисти, автори и други лица, които насърчават правата на човека.

Когато през 2014 г. тогавашният президент Барак Обама награди Етел с Президентския медал на свободата, най-високото гражданско отличие в страната, той похвали социалните ѝ усилия.

„Етел Кенеди е посветила живота си на развитието на каузата на социалната справедливост, правата на човека, опазването на околната среда и намаляването на бедността, като е създала безброй вълни от надежда, за да постигне промяна по целия свят“, казва Обама.

Но Етел не е била почитана от всички и се е сблъсквала с обвинения, че „се е отнасяла с прислугата си от имигрантски произход като с кучета“.

След убийството на Робърт Кенеди през юни 1968 г. Етел е единствената господарка на „Хикори Хил“, легендарното имение на Кенеди в Маклийн, Вирджиния.

Той става известен като „Хълма на ужасите“ заради изблиците на гняв на Етел и жестокото ѝ отношение към помощниците.

Тя си спечелва репутацията на блъскаща и ругаеща домашните работници имигранти, мамеща ги с пари и крещяща по тях като „луда жена“, което ги кара да бягат със сълзи на очи или да бъдат уволнени - спомнят си източниците.

Наистина не мисля, че Етел е харесвала латиноамериканците или чернокожите - казва някогашната ѝ секретарка Ноел Фел тогава.

Единадесетте деца на Етел са Катлийн, Джоузеф II, Робърт младши, Дейвид, Кортни, Майкъл, Кери, Кристофър, Макс, Дъглас и Рори.

Много от потомците ѝ стават известни. Дъщерята Катлийн става лейтенант губернатор на Мериленд; Джоузеф представлява Масачузетс в Конгреса; Кортни се омъжва за Пол Хил, който е несправедливо осъден за бомбен атентат на ИРА; Кери става активист за човешки права и президент на центъра "Робърт Ф. Кенеди"; Кристофър се кандидатира за губернатор на Илинойс; Макс работи като прокурор във Филаделфия, а Дъглас прави репортажи за Fox News Channel.

През 1984 г. тя губи сина си Дейвид, който умира от случайна свръхдоза наркотици, а през 1997 г. синът ѝ Майкъл загива при ски инцидент.

