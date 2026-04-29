Неканена компания: 10 000 пчели „паркираха“ върху велосипед пред Лувъра

Н еобичайната гледка парализира входа на една от най-натоварените метростанции в Париж, докато пчелар не беше извикан на спешна акция, съобщава BBC.

Огромен рояк от най-малко 10 000 пчели беше отстранен от седалката на велосипед, паркиран пред входа на метростанция „Palais Royal-Musée du Louvre“ в Париж. Насекомите превзели колелото в събота следобед, малко след като собственикът му го заключил за парапетите пред световноизвестния музей.

Служителите на парижкия транспорт реагирали незабавно, като затворили входа на метрото от съображения за сигурност, докато пристигне местен пчелар, който да събере насекомите.

April 28, 2026

Пчелна кралица в сърцето на Париж

„Мястото определено беше необичайно – точно до входа на метрото“, споделя Волкан Таначи, градски пчелар, който пристигнал на мястото... също с велосипед.

„Беше истинско струпване, като в средата вероятно се намираше пчелата майка“, разказва той пред френското издание France Info.

„Старото колело на дядо“

Собственикът на велосипеда сподели кадри от необичайната сцена в социалните мрежи (профила @ma_pauvre_lucette в Instagram). Той разказва с изненада, че на „старото колело на дядо“ му е бил нужен едва половин час престой, преди да привлече хилядите нови „собственици“.

След внимателната намеса на специалиста, роякът е бил прибран, а достъпът до метрото – възстановен, оставяйки туристите и минувачите с история, която рядко се вижда дори в центъра на френската столица.