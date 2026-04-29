България

Петно от мазут на варненски плаж

Подаден е сигнал до Басейнова дирекция

Обновена преди 20 минути / 29 април 2026, 11:18
Източник: iStock/Getty Images

П етно от мазут на варненски плаж беше забелязано от граждани. По думите им петното се намира между втора и трета буна.

От видео в социалните мрежи се вижда, че то е доста голямо.

"Последствия ще има за флората и фауната, както и за качеството на водата. Вероятно ще загинат и риби", коментират варненци.

Проверяват сигнал за петна от мазут в морето край Варна

В момента екипи на Басейнова дирекция „Черноморски район" във Варна извършват проверка по изтекла в социалните мрежи информация за наличие на петно от нефтопродукти на плажа в града, каза директорът на институцията Явор Димитров. По думите му инспекцията обхваща района между втора и трета буна. Димитров уточни, че се вземат проби, а екипите оглеждат и терена на север и на юг от мястото.

Ако има наличие на нефтопродукти, замърсяването едва ли е причинено от източник на брега, допълни Димитров. Той уточни, че в такъв случай причинителят най-вероятно е в морето. Поради тази причина, ако се открие наличие на замърсяване, ще бъде сезирана „Морска администрация“, която има правомощията да проверява и корабите в акваторията.

Източник: Агенция "Фокус", БТА    
Прокуратурата обвини и задържа сириец за нападение с нож в София

България Преди 7 минути

Пострадал е 43-годишен мъж с прободно-порезна рана, проникваща в гръдната кухина

NOVA отбелязва 150 години от Априлското въстание със специален формат този петък

Любопитно Преди 32 минути

Студиото „150 години идеал за свобода“ пренася зрителите на местата, съхранили духа на подвига и саможертвата

След украинска атака с дрон: Гори съоръжение в руската Пермска област

Свят Преди 36 минути

Това е третият подобен удар срещу района на черноморското пристанище за последните две седмици

Фон дер Лайен: Кремъл издига дигитална желязна завеса пред руснаците

Свят Преди 48 минути

Тя обвини Русия, че ограничава достъпа на гражданите до интернет, за да прикрие влошаващото се икономическо състояние на страната

Случаят "Никол Минети" разтърси италианските институции

Свят Преди 49 минути

Това е трети пореден подобен скандал за един месец

Webit Changemakers - Хората, които с активните си действия променят средата в България, ще се съберат на гала вечеря на 23-и юни

Любопитно Преди 1 час

Вече близо 20 години Webit изгражда една от най-разпознаваемите и активни бизнес и технологични общности, свързвайки предприемачи, лидери, инвеститори и институции от различни държави

Юпитер като космически щит: Как газовият гигант е защитил Земята при формирането ѝ

Любопитно Преди 1 час

Земята се е формирала в относително затворена среда, далеч от хаотичните външни области на Слънчевата система. Процесът е протекъл спокойно, под защитата на гравитационния „щит“ на Юпитер

„Много му завиждах“: Тръмп с изненадващо признание за крал Чарлз III в Белия дом

Любопитно Преди 1 час

Доналд Тръмп и британският монарх демонстрираха близост и силно съюзничество по време на втория ден от официалната визита на кралското семейство във Вашингтон, завършил с изискан прием и размяна на символични подаръци

Омбудсманът пита защо държавата системно бави заплатите на личните асистенти

България Преди 1 час

Велислава Делчева изпрати препоръка до Агенцията за социално подпомагане след поредни сигнали за забавени възнаграждения

Нощ на експлозии край Дунав, Румъния вдигна F-16

Свят Преди 1 час

Въздушната тревога е прекратена в 2:40 ч. сутринта

Полицаи в Свищов задържаха мъж с 1,5 кг канабис

България Преди 1 час

На задната седалка на автомобила му са установени и иззети 15 плика, съдържащи листна маса

Нова Зеландия отхвърли идеята за издигане на паметник на "жените за утеха" след натиск от Япония

Свят Преди 1 час

Инициативата за мемориал на жертвите от Втората световна война беше спряна след дипломатически реакции

Любопитно Преди 1 час

Поп иконата Били Айлиш и легендарният режисьор Джеймс Камерън представят 3D концертния филм „Hit Me Hard and Soft“. Лентата, заснета със 17 камери, предлага уникален поглед зад кулисите и на сцената. Световната премиера в кината е на 8 май

Израелски удари в Южен Ливан убиха петима, включително спасители

Свят Преди 1 час

Ливанският премиер Науаф Салам нарече ударите „ново и неприкрито военно престъпление, извършено от Израел“

Почина бившият министър на просветата проф. д.н. Петър Николов Пецов на 95-годишна възраст

България Преди 1 час

Това съобщи неговият син, музикантът Искрен Пецов

Пилот загина при катастрофа с малък самолет в Германия

Свят Преди 1 час

Според постъпилата информация от полицията пилотът, на 71 години, се е връщал в Швейцария, където живее

