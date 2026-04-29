Петно от мазут на варненски плаж

П етно от мазут на варненски плаж беше забелязано от граждани. По думите им петното се намира между втора и трета буна.

От видео в социалните мрежи се вижда, че то е доста голямо.

"Последствия ще има за флората и фауната, както и за качеството на водата. Вероятно ще загинат и риби", коментират варненци.

Проверяват сигнал за петна от мазут в морето край Варна

В момента екипи на Басейнова дирекция „Черноморски район" във Варна извършват проверка по изтекла в социалните мрежи информация за наличие на петно от нефтопродукти на плажа в града, каза директорът на институцията Явор Димитров. По думите му инспекцията обхваща района между втора и трета буна. Димитров уточни, че се вземат проби, а екипите оглеждат и терена на север и на юг от мястото.

Ако има наличие на нефтопродукти, замърсяването едва ли е причинено от източник на брега, допълни Димитров. Той уточни, че в такъв случай причинителят най-вероятно е в морето. Поради тази причина, ако се открие наличие на замърсяване, ще бъде сезирана „Морска администрация“, която има правомощията да проверява и корабите в акваторията.