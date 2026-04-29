Случаят "Никол Минети" разтърси италианските институции

И талия е разтърсена от нов политически скандал, свързан с жена и италиански институции. Това е трети пореден подобен скандал за един месец. Първият беше свързан с предполагаемата любовна афера на вътрешния министър Матео Пиантедози с журналистката, писателка и модел Клаудия Конте. Вторият беше свързан с министерството на културата и с диригентката Беатриче Венеци, чието назначение начело на оркестъра на венецианския театър „Ла Фениче“ беше смятано за политическо, тъй като тя е приближена на Джорджа Мелони и която беше отстранена от поста заради обидни изказвания по адрес на музикантите от същия този оркестър.

В третия скандал са замесени бивша фаворитка на Силвио Берлускони – Никол Минети, магистрати от Милано, правосъдното министерство на Италия и президентската институция на страната, обобщават редица италиански медии, сред които "Кориере дела сера", АНСА, "Република", "Стампа", "Фато куотидиано", "РАИ Нюз" и др.

Годината на "хубавите скандали" в Италия

Коя е Никол Минети

Никол Минети е родена в Римини през март 1985 г. в семейството на британска преподавателка по модерен балет и предприемач в областта на организирането на събития. Като малка Минети учи класически и модерен балет. След като завършва гимназия, започва да работи като хостеса по време на разнородни събития в панаирното градче на Римини. После записва биология в Университета на Болоня, но не успява да се справи с изпитите и се премества да учи в Милано, в медицинския университет „Сан Рафаеле“ в специалност дентална хигиена.

По чиста случайност, докато следва в Милано, е забелязана в местно заведение от член на продуцентския екип на сатирична телевизионна програма по държавната телевизия „РАИ Дуе“ и така започва кариерата на Никол Минети в телевизията, където тя се изявява като танцьорка. После тя участва и в програмата „Колорадо Кафе“ по телевизия „Италия Уно“ на медийната империя „Медиасет“, която е собственост на Силвио Берлускони. А по онова време Силвио Берлускони е вече трикратен премиер на Италия и кара четвъртия си премиерски мандат.

Паралелно с кариерата си в телевизията Никол Минети отново работи и като хостеса на различни изложения в Милано. И по време на едно от тези изложения – Миланското мотоциклетно шоу през 2008 г., тя по чиста случайност е наета да работи на щанда на компанията „Публиталия“. Това е рекламна компания, която също е част от бизнес империята на Силвио Берлускони. Именно там Никол Минети се среща за първи път с Берлускони, на когото тя се възхищава от години. Срещата се свежда до учтиво ръкостискане.

Следващото пресичане на пътищата на Никол Минети и Силвио Берлускони е през 2009 г., малко след като в края на 2008 г. Берлускони е нападнат на улицата от мъж, който е гневен на неговите политики. В резултат на нападението Берлускони е с два избити зъба и трябва да се лекува в именно в стоматологичната клиника на университетската болница „Сан Рафаеле“, където работи Минети. Дълго време битува версията, че именно Никол Минети го е лекувала през този период и така се е зародила силна емоционална връзка между тях. Няколко години по-късно обаче Минети опровергава в интервю за изданието „Джей кю“ тази версия. Тя казва, че това е лъжа, но не знае кой я е измислил. Минети допълва, че през този период е била едва-що дипломирала се дентална хигиенистка и никой не би й възложил грижи за високопоставен персонаж като Берлускони. Но Минети не отрича зараждането на силната афективна връзка между двамата. Пояснява, че под афективна връзка има предвид изпитване на силни чувства на привързаност помежду им.

В резултат на тази привързаност Минети влиза в политиката през 2010 г. Според хора от антуража на младата дама тя имала желание да се занимава с политика и сама се предложила на Берлускони в тази област. Минети е включена в листата за областните избори в Ломбардия от тогавашния политически проект на Берлускони „Народ на свободата“, в който по онова време се беше вляла партията на Берлускони „Форца Италия“. Така без никакъв политически опит зад гърба си Никол Минети става областен съветник в богатата северна италианска област, припомня „Кориере дела сера“. Според запознати със случая Берлускони е настоявал силно за нейното присъствие в областния съвет на родната му област. Появата като Никол Минети в политиката съвет се следи внимателно, припомня "РАИ Нюз". Минети внася така наречения „бляскав елемент“ в политическия свят в онзи момент, припомнят италиански медии.

През октомври 2010 г. Никол Минети влиза в хрониките по друг повод. Тя се оказа замесена в скандала с мароканската непълнолетна тийнейджърка Карима ел Махруг, известна и като Руби. Мароканката е арестувана в Милано за предполагаема кражба и освободена след телефонно обаждане в нейна подкрепа от страна на тогавашния премиер Берлускони. В телефонното обаждане той казва на полицаите, задържали Руби, че тя е роднина на тогавашния египетски президент Хосни Мубарак. След това телефонно обаждане Берлускони лично изисква от Никол Минети да прибере Руби от ареста. Никол Минети изпълнява разпорежданията.

Последва скандалът "Рубигейт", който доведе до три последователни дела. Едното беше лично срещу Силвио Берлускони заради склоняване на непълнолетно лице да прави секс срещу облаги. В случая това лице беше Руби. И Руби, и Берлускони отричаха това обвинение. Берлускони твърдеше, че е мислел, че Руби е пълнолетна. Според версията на Руби Берлускони просто бил прекалено великодушен човек и обичал да помага безвъзмездно на закъсали хора. Срещу Берлускони беше повдигнато и обвинение в злоупотреба със служебно положение заради това, че той се обадил в миланската прокуратура да поиска освобождаването на Руби от ареста и излъгал, че тя е роднина на Хосни Мубарак.

В хода на делото стана ясно, че в имоти на Берлускони са се организирали партита, на които са присъствали и момичета, които са били подбирани от Никол Минети, за да предоставят съответни услуги на гостите. Заради тази роля в живота на Берлускони, Минети беше дадена на съд за склоняване към проституция на млади дами. Смята се, че тя е играла и роля и в организирането на живота на младите дами, настанени в апартаменти, построени от Берлускони.

Минети беше съдена и заради финансови измами, тъй като осчетоводявала лични разходи като разходи, направени в качеството й на областен съветник на Ломбардия.

След дълги години на съдебно производство и преминаване на двете дела през различни съдебни инстанции Никол Минети получи две присъди – 2 години и 10 месеца по първото дело и 1 година и 1 месец по второто дело. Това правеше общо 3 години и 11 месеца. Окончателната присъда беше обявена през 2021 г. След това Никол Минети подаде молба тя да бъде променена в общественополезен труд, извършен към социални институции в страната.

В Италия докато текат процедурите по обжалване или по искане за трансформация на присъдите, обвиняемият не влиза в затвора. Така че през годините на делата, водени срещу нея, Никол Минети живееше в Испания и в САЩ, където се изявяваше като диджей. През този период тя имаше последователно различни партньори, сред които бизнесменът Симоне Джанкола, рапърът Ге Пекено, синът на италианския певец Джиджи Д’Алесио – Клаудио. Последната й връзка е с Джузепе Чиприяни, представител на прочута италианска ресторантьорска фамилия.

Именно с Чиприяни Никол Минети започва предполагаемо нов живот в Уругвай. Там тя се сдобива и момченце преди няколко години. Според различните медийни версии към онзи момент детето е или родено от уругвайска сурогатна майка по поръчка на Минети и Чиприяни, или е осиновено уругвайско сираче.

В началото на миналата година Никол Минети е подала молба за помилване от президента на Италия Серджо Матарела, припомнят италиански медии.

Процедурата за помилване е дълга. Първо с проучване дали даден осъден има право на помилване се захващат магистрати от града, в който е осъдено лицето. След задълбочено проучване те предават досието с формулирано становище на министерството на правосъдието. То извършва също проучвания и оценки и дава становище относно молбата за помилване. Досието се парафира от министъра на правосъдието и отива в президентството. От процедурата става ясно, че президентството не проучва в детайли молбата на ищеца, а се доверява на становищата и препоръките на правосъдното министерство и на магистратите.

Никол Минети пише в молбата си за помилване, че детето, за което се грижи от години, е тежко болно и се нуждае от нейното присъствие. Тя пише още в молбата си, че детето е поверено от съда на нейните грижи, че тя се е консултирала с медици от болници в Падуа и в Милано относно неговото лечение и когато те са се произнесли, че не могат да предоставят необходимото лечение в техните заведения, Минети и нейният партньор са се обърнали към клиника в Бостън, където детето е било подложено на деликатна и сложна операция. Състоянието му обаче изисквало още грижи от страна на Минети и затова тя е подала молбата за помилване.

Никол Минети е помилвана от президента Серджо Матарела през февруари на настоящата година по хуманитарни причини, след като преди това молбата й за помилване е била одобрена от прокуратурата на Милано и от министъра на правосъдието Карло Нордио.

Любопитното в случая с Минети е, че нейното помилване не е публично оповестено от президентството, посочва сайтът „Ресто дел Карлино“. Случайно за него се споменава в началото на април в разследващата телевизионна програма „Праща ме „РАИ Тре“ по държавната телевизия „РАИ Тре“.

Журналистът от изданието „Фато Куотидиано“ Томас Макинсън решава, че нещо не е наред с помилването на Никол Минети и, както сам той споделя, „развъртява телефоните“ и получава материал за няколко статии, публикувани от изданието през изминалия уикенд и породили настоящия скандал, припомня "РАИ Нюз"

В статиите се твърдят няколко неща. Първо Никол Минети и партньорът й Чиприяни имали имение и яхта в Уругвай, където организирали съмнителни партита с момичета от Уругвай, Аржентина и Бразилия. В статиите се предполага, че тези момичета са предоставяли услуги срещу заплащане на гостите на партитата. В публикациите се намеква, че двойката може би е имала връзки и с американския сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Паралелно с това в статиите на Макинсън се правят разкрития и относно детето, заради което Никол Минети е била помилвана. Оказва, се че то не е било сираче, а е имало живи родители. Бащата е бил в затвора, а майката е била много бедна и е била от коренното население на Уругвай. Детето е било отнето в даден момент от родителите и поверено на приют в Уругвай, но се намеква, че родителите не са били лишени от родителски права. По това време Чиприяни установил връзки с приюта и започнал да подпомага дейността му и да кани децата на гости в имението, което споделял с Минети. Там им организирал приятни уикенди с питателна храна, но според приближени на Чиприяни, Никол Минети никога не е присъствала на тези партита. В даден момент Минети и Чиприяни завели съдебно дело срещу биологичните родители на момченцето, за да получат права над него. Преди около две години адвокатката на родителите загинала заедно със съпруга си в пожар в къщата им в Уругвай. А през февруари на настоящата година майката на момченцето, върху което Никол Минети казва, че в крайна сметка е получила законни права, изчезнала безследно.

В публикациите на „Фато куотидиано“ се казва също, че в регистрите на пациентите на болниците в Падуа и Милано, в които Никол Минети твърдяла, че е било настанено детето й за медицински тестове и консултации, нямало данни за такъв пациент. След появата на статиите от двете болници потвърдиха, че никога не са лекували подобно дете, пише "Република".

В статиите във „Фато куотидиано“ се намекваше и, че Никол Минети и партньорът й са извели детето от Уругвай за операция в Бостън по времето, когато все още съдът не го е поверил на грижите й, като по този начин излиза, че става дума за незаконно извеждане на дете от родната му страна.

Тези разкрития избухнаха като бомба в италианския политически живот. В понеделник президентството на Италия поиска от правосъдното министерство спешна проверка по случая. Правосъдното министерство обяви, че това ще бъде направено, но прехвърли топката на миланските прокурори, които най-първо са проверявали досието на Никол Минети, когато са формулирали мнение за нейното помилване.

Оказа се, че в правосъдното министерство досието на Минети е било поверено на Джузи Бартолоци. Тя беше доскоро началник на канцеларията на правосъдния министър Карло Нордио. Бартолоци беше отстранена от поста си през март след провала на съдебната реформа, замислена от управляващата десница. В хода на кампанията за референдума за съдебната реформа Бартолоци обиди магистратите в Италия, като ги сравни с ескадрон на смъртта. После коригира изказването си, като заяви, че е имала предвид онези магистрати, които с погрешни съдебни решения съсипват живота на невинни хора, припомня АНСА.

Бартолоци е разследвана и заради ролята й в освобождаването от ареста на издирван от Международния наказателен съд либийски полицай, отговорен за мъчения и смъртта на затворници в либийски затвор. Той беше освободен от италиански арест през януари 2025 г. и тогава правосъдното министерство обяви няколко причини за това освобождаване, а именно процедурни грешки при ареста и неясноти и пасажи на английски език в молбата за задържане, изпратена от МНС.

По повод скандала с помилването на Никол Минети от опозицията се чуха призиви за оставката на правосъдния министър Карло Нордио. Вчера той беше привикан за обяснения в канцеларията на Мелони. Там той престоя един час, но не е разговарял с Мелони, а с Алфредо Мантовано, подсекретар по въпросите на сигурността, пише АНСА. Опозиционни партии поискаха Нордио да дойде в парламента и да даде обяснения по случая, допълва "РАИ Нюз".

Според Стефано Чели, ръководител на Националната магистратска асоциация ако информациите по случая с Минети се потвърдят, то ще излезе, че президентът на Италия е бил подведен и това ще е един много сериозен инцидент, допълва медията.

Вчера стана ясно, че в проверката по случая се е включил и Интерпол по искане на италианските власти, предаде АНСА.

Самата Никол Минети заяви, че всички информации, изнесени от „Фато куотидиано“, са неверни и че ще заведе дело срещу изданието за уронване на престижа й и за клевети по адрес на болното й дете, съобщават АНСА и "РАИ Нюз"

Засега и прокуратурата в Милано, и министерството на правосъдието казват, че са спазили цялата процедура по разглеждане на молбата на Никол Минети за помилване от президента. Прокуратурата в Милано обяви, че е започнала ново разследване по случая. Ако се установи, че има неверни неща в молбата на Никол Минети за помилване, то може да се стигне до анулиране на това помилване и до повдигане на обвинения срещу нея.

Вчера по време на пресконференция за представяне на нови мерки в подкрепа на трудещите се, италианската премиерка беше помолена да коментира случая с Никол Минети. Мелони заяви, че има доверие в правосъдния министър и че според информациите, които е получила, техническите аспекти на процедурата по помилване, са били спазени. Но Мелони допълни, че "по случая липсва нещо" и припомни, че магистратите са тези, които трябва да извършат проверки в тази насока, пише АНСА. Тя обаче се подразни, когато журналист я попита какво може да мисли Матарела за всичко това. Мелони заяви, че тя не може да казва какво мисли Матарела и че би могла да изкаже личното си мнение в неформална обстановка на чаша вино с журналистите, но не и на официален брифинг, припомнят "Стампа" и "Република".

Скандалът се разрази малко след като министерският съвет и президентството кръстосаха шпаги относно ключова разпоредба от министерски законопроект за сигурността. Разпоредбата касаеше изплащането на бонус от 615 евро на адвокати, които подпомагат процеса по репатриране на мигранти, припомня Ройтерс. След изразени резерви от страна на президента на Италия проектът на нормативен акт беше променен. Според първоначалната версия бонусът трябваше да се изплаща само на адвокати и в случай, че процедурата е довела до успешно репатриране на мигрант от Италия. Според коригираната версия бонусът ще се изплаща не само на адвокати, но и на други професионалисти, подпомагащи мигрантите, като сумите ще се изплатят дори и ако процедурата по репатриране не е завършена.

В края на миналата година дясното издание „Верита“ пък написа, че съветници на президента Матарела заговорничили за създаване на алтернатива на Мелони, така че Мелони да изгуби изборите догодина. От президентството отрекоха твърденията, а Мелони заяви, че отношенията с президентството остават стабилни, припомня АНСА.

Президентът Матарела винаги се е ползвал с уважението на всички политически лидери в Италия. Всяка негова реч винаги е била приветствана от политиците в страната. Матарела винаги е изразявал подкрепа за Мелони, когато тя е била критикувана от чужди лидери. Политиците в Италия пък винаги са изразявали подкрепа за Матарела, когато той е бил критикуван от Русия заради негови изказвания относно руската инвазия в Украйна и относно ядрената реторика на Москва.

Любопитното е, че скандалът с Никол Минети се разрази в момент, в който в Италия особено популярен е филмът „Помилване“ на режисьора Паоло Сорентино. В него измислен президент на Италия обмисля помилването на двама нарушители на закона. Смята се, че за образа на президента във филма си Сорентино се е вдъхновил отчасти и от Матарела. Филмът, посветен на моралните дилеми на един държавен глава, получи наградата „Купа Волпи“ от кинофестивала във Венеция миналата година за изпълнението на Тони Сервило, превъплътил се в ролята на измисления президент Мариано Де Сантис, припомня Франс прес. Продукцията е номинирана в 14 категории за италианските филмови награди „Давид на Донатело“, които ще бъдат връчени на 6 май, допълва АНСА.

Серджо Матарела беше преизбран от депутатите в италианския парламент на президентския пост през 2022 г. По онова време Силвио Берлускони също имаше амбициите са стане президент, но десницата така и не успя да се обедини зад кандидатурата му, заради резерви и възражения, породени от много му съдебни неволи, припомнят италиански медии.