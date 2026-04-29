Жена загина след падане от балкон на круизен кораб

Ж ена загина след падане от балкон на круизен кораб от флотилията на Carnival край Калифорния. Инцидентът е станал на борда на кораба Carnival Firenze в близост до остров Каталина. Жената е паднала от балкона на каютата си върху по-ниска палуба в понеделник сутринта, 27 април, потвърдиха от компанията в изявление, съобщава People.

Разследване на ФБР

„Както е обичайно при подобни инциденти, органите на реда бяха на борда, докато корабът беше на остров Каталина в понеделник, за да съберат информация“, заяви говорител на круизната линия. Семейството на загиналата вече е напуснало кораба и се е прибрало у дома. Екипът за поддръжка на Carnival оказва съдействие на близките на госта в този тежък момент.

От шерифската служба на окръг Лос Анджелис потвърдиха, че случаят е поет от ФБР (Федералното бюро за разследване на САЩ).

„Агенти на ФБР се качиха на борда при акостирането на острова в понеделник и разследват инцидента, довел до смърт“, съобщиха от офиса на бюрото в Лос Анджелис.

Към момента не се предоставят допълнителни подробности, тъй като разследването все още е в ход.

Неизяснени обстоятелства

Властите на Carnival Firenze са били алармирани за падането от семейството на жената, с което тя е пътувала. Веднага след сигнала екипажът е предприел действия, но за съжаление жената е починала от нараняванията си.

Все още не е ясно как точно се е стигнало до падането и дали става въпрос за нещастен случай. Самоличността на жертвата не се съобщава официално до приключване на първоначалните експертизи.