Любопитно

Webit Changemakers - Хората, които с активните си действия променят средата в България, ще се съберат на гала вечеря на 23-и юни

Вече близо 20 години Webit изгражда една от най-разпознаваемите и активни бизнес и технологични общности, свързвайки предприемачи, лидери, инвеститори и институции от различни държави

29 април 2026, 11:00
В свят, в който шумът често заглушава смисъла, Webit насочва вниманието към онези хора, които реално променят средата около себе си. Чрез инициативата Webit Changemakers се отличават личности с действие, идеи и резултати — хора, които не просто говорят за бъдещето, а го създават.

Вече близо 20 години Webit изгражда една от най-разпознаваемите и активни бизнес и технологични общности, свързвайки предприемачи, лидери, инвеститори и институции от различни държави. Именно тази широка и устойчива мрежа естествено събира хора със сходен профил — смислени, ангажирани и насочени към реална промяна.

Webit Changemakers е естествено продължение на тази общност — личности от различни сфери, които се открояват не с думи, а с действия.

Награди с фокус върху реалното въздействие

Инициативата поставя акцент върху съдържанието зад успеха. Процесът на номиниране и оценка включва разглеждане на реални резултати, устойчиви идеи и приноса на всеки кандидат към развитието на бизнеса и обществото.

Критериите включват:

  • Конкретно въздействие и постигнати резултати
  • Иновация и нов начин на мислене
  • Възможност за развитие и мащабиране
  • Отговорност към средата и обществото

Това прави отличието разпознаваем знак за хора, които създават стойност.

Webit Gala Dinner & Awards

Кулминацията на инициативата е Webit Gala Dinner & Awards — вечер, която събира хора от различни индустрии в една обща среда за разговори, идеи и нови възможности.

Това е пространство, в което разговорите продължават и след сцената.

Фокус 2026: Темите, които ни засягат днес

Тазгодишното издание на Webit поставя акцент върху теми, които вече оформят начина, по който живеем и работим:

  • Изкуствен интелект и автоматизация – как технологиите се превръщат в реален инструмент за растеж
  • Бъдещето на работата – нови модели, умения и култура на работа
  • Дигитална икономика – адаптация и развитие в глобална среда
  • Устойчивост – практични решения с дългосрочен ефект
  • Предприемачество и иновации – идеи, които намират приложение

Това са и само част от темите, в които се разпознават и самите Changemakers.

Webit Changemakers не е просто класация, а отражение на една общност от хора, които действат. Хора, които създават възможности, движат проекти и влияят положително на средата около себе си.

Да бъдеш част от този списък с личности означава да бъдеш разпознат именно в този контекст — като човек, който има значение чрез това, което прави.

Номинациите са отворени

Всеки може да номинира човек, който създава реална промяна — колега, партньор или лидер, чиито действия заслужават да бъдат видени.

Защото промяната често започва от конкретни хора.
И когато ги събереш на едно място, тя става още по-видима.

За Webit

Webit е глобална платформа за иновации, технологии и предприемачество, която вече близо две десетилетия свързва хора, идеи и възможности от цял свят, създавайки среда за растеж и развитие.

Източник: Webit Changemakers    
Webit Changemakers промяна иновации технологии предприемачество въздействие
