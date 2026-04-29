Трагедия в Пловдив: Алпинист загина след падане от фасада на сграда

Инцидентът е станал на улица „Славянска“ по време на трудова дейност. На мястото на фаталното падане са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ, а властите започват разследване на обстоятелствата

29 април 2026, 11:10
Източник: БТА

А лпинист е загинал, след като е паднал от фасадата на сграда, намираща се в близост до бул. „Източен" в Пловдив, потвърдиха за БТА от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" - Пловдив. По предварителни данни алпинистът е извършвал трудова дейност по една от сградите в града.

Инцидентът е станал снощи около 19:30 часа на ул. „Славянска". На място са пристигнали два пожарни автомобила и линейка. Информацията беше потвърдена за БТА и от пресцентъра на Областната дирекция на МВР-Пловдив. 

БТА припомня, че преди дни мъж пострада при трудова злополука в Кранево.

Източник: Кореспондент на БТА в Пловдив Пресиана Вълканова    
След спешна проверка: Измериха завишена радиация между 10 и 70 пъти над нормата в столичния квартал „Малинова долина“

След спешна проверка: Измериха завишена радиация между 10 и 70 пъти над нормата в столичния квартал „Малинова долина“

Драматична промяна притесни феновете на Оливия Уайлд

Драматична промяна притесни феновете на Оливия Уайлд

Не толкова елегантната реч на краля: Посланията на Чарлз III пред Конгреса на САЩ

Не толкова елегантната реч на краля: Посланията на Чарлз III пред Конгреса на САЩ

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Скритият риск във високата трева, който повечето собственици на кучета пренебрегват

Скритият риск във високата трева, който повечето собственици на кучета пренебрегват

dogsandcats.bg
<p>Петролът отново тръгна нагоре</p>
Ексклузивно

Петролът отново тръгна нагоре

Преди 4 часа
29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът
Ексклузивно

29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът

Преди 3 часа
Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби
Ексклузивно

Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби

Преди 3 часа
<p>Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие</p>
Ексклузивно

Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие

Преди 3 часа
Обратно в сайта X

<p>Задържаха сириец за нападение с нож в София</p>

Прокуратурата обвини и задържа сириец за нападение с нож в София

България Преди 7 минути

Пострадал е 43-годишен мъж с прободно-порезна рана, проникваща в гръдната кухина

<p>Удари, пожари и ескалация на фронта в Украйна (ОБЗОР)</p>

Удари, пожари и ескалация на фронта в Украйна

Свят Преди 24 минути

Масиран обмен на атаки с дронове, разрушения в Одеса и руски рафинерии, както и нови инциденти в промишлени обекти бележат последното денонощие

Какво знаем за паспорта с лика на Тръмп

Какво знаем за паспорта с лика на Тръмп

Свят Преди 36 минути

САЩ се готвят за 250-годишнината от своята независимост с лимитирана серия документи, които вече предизвикаха вълна от полярни реакции – от „исторически акт“ до „проява на чиста суета“

След украинска атака с дрон: Гори съоръжение в руската Пермска област

След украинска атака с дрон: Гори съоръжение в руската Пермска област

Свят Преди 36 минути

Това е третият подобен удар срещу района на черноморското пристанище за последните две седмици

Петно от мазут на варненски плаж

Петно от мазут на варненски плаж

България Преди 42 минути

Подаден е сигнал до Басейнова дирекция

Фон дер Лайен: Кремъл издига дигитална желязна завеса пред руснаците

Фон дер Лайен: Кремъл издига дигитална желязна завеса пред руснаците

Свят Преди 48 минути

Тя обвини Русия, че ограничава достъпа на гражданите до интернет, за да прикрие влошаващото се икономическо състояние на страната

<p>Случаят &quot;Никол Минети&quot; разтърси Италия (ОБЗОР)</p>

Случаят "Никол Минети" разтърси италианските институции

Свят Преди 49 минути

Това е трети пореден подобен скандал за един месец

Webit Changemakers - Хората, които с активните си действия променят средата в България, ще се съберат на гала вечеря на 23-и юни

Webit Changemakers - Хората, които с активните си действия променят средата в България, ще се съберат на гала вечеря на 23-и юни

Любопитно Преди 1 час

Вече близо 20 години Webit изгражда една от най-разпознаваемите и активни бизнес и технологични общности, свързвайки предприемачи, лидери, инвеститори и институции от различни държави

Юпитер като космически щит: Как газовият гигант е защитил Земята при формирането ѝ

Юпитер като космически щит: Как газовият гигант е защитил Земята при формирането ѝ

Любопитно Преди 1 час

Земята се е формирала в относително затворена среда, далеч от хаотичните външни области на Слънчевата система. Процесът е протекъл спокойно, под защитата на гравитационния „щит“ на Юпитер

„Много му завиждах“: Тръмп с изненадващо признание за крал Чарлз III в Белия дом

„Много му завиждах“: Тръмп с изненадващо признание за крал Чарлз III в Белия дом

Любопитно Преди 1 час

Доналд Тръмп и британският монарх демонстрираха близост и силно съюзничество по време на втория ден от официалната визита на кралското семейство във Вашингтон, завършил с изискан прием и размяна на символични подаръци

Омбудсманът пита защо държавата системно бави заплатите на личните асистенти

Омбудсманът пита защо държавата системно бави заплатите на личните асистенти

България Преди 1 час

Велислава Делчева изпрати препоръка до Агенцията за социално подпомагане след поредни сигнали за забавени възнаграждения

Нощ на експлозии край Дунав, Румъния вдигна F-16

Нощ на експлозии край Дунав, Румъния вдигна F-16

Свят Преди 1 час

Въздушната тревога е прекратена в 2:40 ч. сутринта

Полицаи в Свищов задържаха мъж с 1,5 кг канабис

Полицаи в Свищов задържаха мъж с 1,5 кг канабис

България Преди 1 час

На задната седалка на автомобила му са установени и иззети 15 плика, съдържащи листна маса

<p>Остри реакции:&nbsp;Нова Зеландия стопира идеята за издигане на паметник на &quot;жените за утеха&quot;</p>

Нова Зеландия отхвърли идеята за издигане на паметник на "жените за утеха" след натиск от Япония

Свят Преди 1 час

Инициативата за мемориал на жертвите от Втората световна война беше спряна след дипломатически реакции

Били Айлиш и Джеймс Камерън: Неочакваният тандем, който ще превземе кината

Любопитно Преди 1 час

Поп иконата Били Айлиш и легендарният режисьор Джеймс Камерън представят 3D концертния филм „Hit Me Hard and Soft“. Лентата, заснета със 17 камери, предлага уникален поглед зад кулисите и на сцената. Световната премиера в кината е на 8 май

Израелски удари в Южен Ливан убиха петима, включително спасители

Израелски удари в Южен Ливан убиха петима, включително спасители

Свят Преди 1 час

Ливанският премиер Науаф Салам нарече ударите „ново и неприкрито военно престъпление, извършено от Израел“

Всичко от днес

От мрежата

10-те най-малко популярни породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

Кучето ви играе прекалено грубо? Ето как да го спрете, преди да стане проблем

dogsandcats.bg
1

Императорският пингвин вече е застрашен от изчезване

sinoptik.bg
1

80% от обема на язовирите е запълнен

sinoptik.bg

Каменните гъби крият мистериозна легенда - за четири дъщери и едно отмъщение

Edna.bg

Деми Ловато с 8 нови песни - клубен дух, провокация и още нещо

Edna.bg

Стилиян Петров с голяма изненада за феновете за "Мача на надеждата" в Бургас

Gong.bg

Синовете на Джони Велинов с много силни думи преди мача с Лудогорец

Gong.bg

Разкриха високотехнологична наркооранжерия в бивша мина край Кюстендил (СНИМКИ)

Nova.bg

Правителството промени механизма за компенсации на тока за бизнеса

Nova.bg