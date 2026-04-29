Трагедия в Пловдив: Алпинист загина след падане от фасада на сграда

А лпинист е загинал, след като е паднал от фасадата на сграда, намираща се в близост до бул. „Източен" в Пловдив, потвърдиха за БТА от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" - Пловдив. По предварителни данни алпинистът е извършвал трудова дейност по една от сградите в града.

Инцидентът е станал снощи около 19:30 часа на ул. „Славянска". На място са пристигнали два пожарни автомобила и линейка. Информацията беше потвърдена за БТА и от пресцентъра на Областната дирекция на МВР-Пловдив.

БТА припомня, че преди дни мъж пострада при трудова злополука в Кранево.