Любопитно

Petal: Какво крие кодовото име на осмия албум на Ариана Гранде?

Поп звездата обяви „Petal” за 31 юли със символичен кадър на цветя, пробиващи асфалт. След успеха на „Eternal Sunshine” и ролята си в „Злосторница”, Ариана Гранде се завръща към музиката с проект за живота, който израства въпреки трудностите

29 април 2026, 12:30
А мериканската поп звезда Ариана Гранде обяви издаването на своя осми студиен албум, озаглавен Petal, който ще излезе на 31 юли, предаде ДПА.

32-годишната изпълнителка съобщи новината чрез съобщение в Инстаграм, където публикува черно-бяло видео и снимка с цветя, пробиващи асфалт, символизиращи основната концепция на албума.

По-рано този месец Гранде сподели кадри от звукозаписно студио, като описа новата музика като нещо „пълно с живот, което расте през трудности и препятствия“, пише ДПА.

За проекта певицата отново работи с продуцента Иля Салманзаде, познат със сътрудничеството си с редица световни изпълнители.

Гранде наскоро се появи и в киното с ролята на Глинда в мюзикъла „Злосторница“. През 2024 г. тя издаде албума Eternal Sunshine, а през тази година певицата планира и концертно турне в САЩ, Канада и Европа.

