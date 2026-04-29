Удари, пожари и ескалация на фронта в Украйна

Масиран обмен на атаки с дронове, разрушения в Одеса и руски рафинерии, както и нови инциденти в промишлени обекти бележат последното денонощие, на фона на продължаващата война и напрежение между Москва и Киев.

Двама души са пострадали при руско нападение в южната част на украинската Одеска област през изминалата нощ, като при атаката са нанесени сериозни щети на районната болница в град Измаил и е избухнал пожар на територията на Дунавския биосферен резерват. В същото време Украйна съобщава, че е отблъснала масирана руска въздушна атака с дронове, докато руските власти информират за овладян пожар в петролна рафинерия след украинско нападение и нови инциденти в индустриални съоръжения. На този фон Москва обяви, че военният парад за 9 май ще се проведе без демонстрация на военна техника заради „оперативната ситуация“ във войната.

Какво става в Одеса, атака с дронове от акваторията на Черно море

Разрушения в Одеска област и щети по болница в Измаил

Началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер съобщи в „Телеграм“, че при руската атака през нощта са пострадали двама души. Районната болница в Измаил е сериозно засегната – приемното отделение е напълно разрушено, а терапевтичното, кардиологичното и хирургичното отделение, както и кабинетите за ултразвук и рентген, са понесли значителни щети. По време на удара медицинският персонал и пациентите са били в бомбоубежище.

При атаката е избухнал и пожар на територията на Дунавския биосферен резерват, като аварийни екипи работят по отстраняване на последиците.

В същия регион живее значително българско население – над 150 000 души в Одеска област, което е трето по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят между 50 000 и 60 000 българи, а най-големи компактни общности има в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.

Масирана въздушна атака и десетки свалени дронове

Украинските сили за противовъздушна отбрана са неутрализирали 154 от общо 171 дрона, с които Русия е атакувала Украйна от вечерните часове до сутринта, съобщава Укринформ.

Според украинските военновъздушни сили, атаката е започнала около 18:00 часа и е включвала безпилотни летателни апарати тип „Шахед“, „Гербера“, „Италмас“ и други, изстреляни от различни руски региони, включително Курск, Орел, Шаталово, Милерово и Приморско-Ахтарск, както и от временно окупирани територии в Донецка област и Крим.

Около 120 от използваните дронове са били от типа „Шахед“. В отбраната са участвали авиация, зенитно-ракетни подразделения, сили за радиоелектронна борба, подразделения за безпилотни системи и мобилни огневи групи.

Към 8:00 часа сутринта 154 дрона са били неутрализирани в северната, южната и източната част на Украйна. Въпреки това 12 дрона са поразили цели на 10 места, а отломки от свалени апарати са паднали на още 12 локации. Украинските власти съобщават, че атаката продължава, като в небето над страната все още има вражески дронове.

Украински удари и пожари в Русия

Междувременно руският петролен сектор и индустриални обекти също бяха засегнати от атаки с дронове. Големият пожар в петролна рафинерия в Туапсе, избухнал след украински удар, е овладян към 7:05 часа сутринта, съобщават местните власти, цитирани от Ройтерс. Това е третата атака срещу черноморското пристанище за последните две седмици.

Отделно от това пожар е възникнал в индустриално съоръжение в Пермска област след нова атака с дрон. По данни на губернатора Дмитрий Махонин работниците са били евакуирани, като няма пострадали.

Военен парад в Москва без техника

На този фон руското министерство на отбраната съобщи, че военният парад на 9 май в Москва, посветен на 81-годишнината от победата над нацистка Германия, няма да включва демонстрация на военна техника.

Традиционният парад на Червения площад ще се проведе с участие на военнослужещи от различни родове войски и военни учебни заведения, както и представители на стратегическите ракетни сили, военновъздушните сили и военноморските екипажи. Самолети ще извършат прелитания и ще формират цветовете на руското знаме.

Според министерството решението за липса на техника е свързано с „настоящата оперативна ситуация“, в контекста на продължаващата война в Украйна.

Продължаваща война и дипломатически застой

Повече от четири години след началото на конфликта руските сили продължават бавно настъпление в Източна Украйна, като Москва твърди, че напредва по всички фронтове и съобщава за превземане на нови населени места.

Президентът Владимир Путин заявява, че целта на Русия е да контролира целия регион Донбас – включително Донецка и Луганска област, докато Киев категорично отхвърля възможността за изтегляне от тези територии.

Междувременно преговорите с посредничеството на САЩ за мирно уреждане на конфликта остават в застой, тъй като Вашингтон е фокусиран върху кризата в Близкия изток.