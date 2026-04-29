Шофьорът от катастрофата край Малко Търново обжалва ареста си

У краинският шофьор на туристическия автобус, обвиняем за катастрофата край Малко Търново, иска отмяна на мярката си за неотклонение „задържане под стража", съобщиха от пресцентъра на Апелативния съд в Бургас.

Магистратите са насрочили за утре, 30 април, от 14:00 часа заседание за разглеждане на жалбата му срещу първоначалното определение на Окръжния съд в Бургас.

Катастрофата стана на 22 април. Туристически автобус с украински граждани пропадна в дере на блозо два км от Граничния пункт „Малко Търново". Те са пътували на екскурзия в Турция.

При инцидента две от пътничките загубиха живота си, а други девет бяха откарани в болница с наранявания. Шофьорът бе задържан, след което Окръжният съд му определи най-тежката мярка за неотклонение.

Апелативното заседание утре ще реши дали шофьорът ще остане в ареста или мярката ще бъде изменена.