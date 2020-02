Рояк от 40 хиляди пчели нападна Калифорния

О громен рояк от около 40 хил. пчели стана причина за хоспитализирането на няколко души и отцепването на цял квартал в американския щат Калифорния, пише британското издание The Guardian.

Полицията и пожарникарите в град Пасадина били извикани на местопроизшествието, след като местните забелязали огромния рояк от африканизирани пчели. Двама пожарникари и двама полицаи, както и един цивилен били хоспитализирани, след като са ужилени.

"Нещо ги е раздразнило, някаква дейност, шум, вибрации. Трудно е да се каже какво“, казва Дейв Уилиамс от Асоциацията на пчеларите в Лос Анджелис пред местната телевизия KTLA.

"Имаме пожарникари, които са работили тук от много, много години и те казаха, че никога преди не са виждали толкова много пчели на едно място", твърди говорителят на спешните служби в Пасадина Лиса Дердериан.

Африканизираните пчели са смесица между африкански и европейски пчели, които за първи път започват да се отглеждат в Южна Америка през 50-те години на миналия век, но през годините се разпространяват и на север. Заради факта, че са по-агресивни в защитата на кошерите си, те са придобили и познат прякор – пчели убийци.



В Пасадина, полицията и пожарникарите се опитали да овладеят рояка с пушек, но след като този опит се провалил се наложило да убият пчелите с пяната от пожарогасителите си.

5 Hospitalized After Stung by Swarm of 40,000 Bees in California https://t.co/n44e3dWa7s