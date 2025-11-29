Любопитно

Впечатляващите теории зад полярното сияние
О т митовете за сътворението до политическите поличби, различните култури са имали коренно различни интерпретации на драматичния природен феномен, пише BBC.

В дните след потушаването на Якобитското въстание в Англия през 1716 г., странни светлини се промъквали по нощното небе.

Те били описвани по различен начин: като „чист пламък“, „нещо, наподобяващо тръбите на орган“ и „порой от кръв“. Хората също така имали различни интерпретации на това, което виждали, от гиганти с пламтящи мечове до армии, сражаващи се в небето .

По време на Якобитското въстание, свалените католици Стюарт се стремят да си върнат английския трон от протестантската монархия, а тълкуването на тези видения зависи от политическите и религиозните убеждения на индивида. Както пише по онова време един английски духовник и писател, някои гледат на „зловещия непознат“ с тревожно удивление. Други, добавя той, „четат в ослепителния му вид съдбата на народите и падението на кралствата“.

Днес знаем, че игривите цветни и форми на северното сияние са причинени от активност на повърхността на Слънцето. Те осветяват небето отвъд обичайните му светлини, когато слънчевата активност се повиши.  През последните дни силна геомагнитна буря направи северното сияние видимо в много райони на Обединеното кралство и САЩ.

Но писмените записи и устните предания показват, че хората са били очаровани от тези танцуващи цветове в продължение на хилядолетия – и са измислили някои интригуващи теории за това какво ги е причинило.

Някои от тези истории са реликви от миналото. Бифрост от скандинавската космология, дъговият хребет, който е свързвал земята на смъртните с царството на боговете, например, може да е бил препратка към полярното сияние.

Но други остават част от устните разказвачески традиции, обикновено разглеждани като културно наследство или морално учение, а не като буквална вяра.

„Горящ пламък“ 

Допреди няколко десетилетия се смяташе, че най-ранното споменаване на полярното сияние е от Китай от 193 г. пр.н.е., когато император от династията Западен Дзин пише, че „небето се е отворило на североизток“.

Но учените сега откриват дори още по-стари възможни препратки. Древногръцки текстове, например, като „Метеорология“ на Аристотел от около 330 г. пр.н.е., може да говорят за полярно сияние. Това описва нощни видения, които понякога приемат „вида на горящ пламък, понякога на движещи се факли и звезди“.

Споменава се и „много червена дъга, простираща се на изток“, съдържаща се в астрономически дневници върху глинени плочки от Вавилония от 567 г. пр.н.е., както и асирийски записи , които я предшестват с поне век. Асирийските учени са издълбали тези препратки към „червено сияние“, „червен облак“ и „червено небе“ върху древни клинописни плочки, заедно с тълкуване на това, което те представляват – като например поличби за исторически събития – за да информират своите царе.

Но най-старото известно споменаване може би е 3000-годишен текст, написан около 300 години по-рано върху бамбукови листчета. В статия от 2023 г. изследователи откриват споменаване на полярно сияние в „Бамбукови анали“, хроника на древен Китай. В него се описва „петцветно“ събитие, случващо се през нощта, което според изследователите показва „възможно екстремно космическо метеорологично събитие“ в началото на 10 век пр.н.е.

Изследователите могат да направят обосновани предположения, че тези поетични описания са на полярно сияние, като съпоставят исторически сведения с научни данни като минала слънчева активност и позицията на изместващото се магнитно поле на Земята, и като изключат други небесни явления.

Огън, кръв и смърт

Тези примери са забележителни, защото предоставят доказателства от места, където полярното сияние рядко се наблюдава. Но за хората, живеещи във високи географски ширини – Исландия, Гренландия, Северна Скандинавия, Аляска, Канада и Северна Русия – Северното сияние е редовно явление. Там полярното сияние отдавна е част от по-широк мироглед, свързващ хората и околната им среда.

Традициите варират значително между различните общности, от митовете за сътворението до навигацията и прогнозите за времето. За някои Северното сияние представлява предци или шамански сили.

„Коренното население в целия арктически район съчетава духовното си разбиране за Северното сияние с физическата си връзка с него, често чрез истории“, пишат  в  статия от 2020 г. Мел Олсен и Фейт Фйелд, които участват в  пробуждането на саамите в Северна Америка .

Смъртта и борбата са често срещани теми. Полярното сияние със сигурност  е вдъхвало страх в някои саамски общности, пишат Олсен и Фйелд. Появата му е подтиквала към предупреждения да се мълчи, когато полярното сияние грее – и със сигурност да не се дразни – и съвет към жените да покриват косите си, за да не се оплетат в лъчите му. 

Подобни предупреждения все още се споделят сред коренното население на Аляска днес, някои от които казват, че като деца са им разказвали истории за Северното сияние, играещи футбол с главите си, за да  ги плашат и да се приберат  навреме.

Междувременно, пълното величие на южното сияние – aurora australis – се вижда до голяма степен само от пингвини, но понякога е видимо и за хора, които живеят много далеч на юг. Тълкуванията на полярното сияние в традициите на Първите нации често се свързват с кръв, огън и смърт.

„Аврорите предизвикват голям страх у хората, които ги виждат, а в някои общности те са табу – могат да бъдат наблюдавани и тълкувани само от посветени старейшини“, пише през 2013 г. изследователят Дуейн Хамахер, сега професор по културна астрономия в Университета в Мелбърн в Австралия .

Блестящи танцьори

Въпреки широкия спектър от исторически алюзии, съвременното наименование на aurora borealis е измислено едва през 17-ти век. Първите известни записани споменавания идват от италианския астроном и физик Галилео Галилей в неговия труд от 1619 г. „Разсъждение за кометите“ , където той споменава Аврора, богинята на зората в римската митология, и Борей, гръцкия бог на бурите и северния вятър. Южният му еквивалент, aurora australis, е кръстен на Остер, римския бог на южния вятър.

Други имена за феномена дават насоки за това как се възприема. Във финландска Лапландия Северното сияние е било движението на опашката на полярна лисица през снежна преспа, история, която все още е вградена във финландското им име revontulet („лисичи огньове“). На шетландския диалект те са радостните танцьори на mirrie („ mirr“ означава „да блещукам “).

Междувременно, саамската дума guovsahasat се превежда като „светлините, които можете да чуете“, казва Фиона Амери, научен сътрудник по история и философия на науката в университета в Кеймбридж във Великобритания. Това е препратка към странните звуци, които хората съобщават, че понякога изпитват заедно с визуалните ефекти на полярното сияние. „За тези хора звукът и визуалните ефекти са напълно преплетени".

На места, където странни светлини се появявали само от време на време в небето, хората често реагирали различно на тези в райони, където те били по-редовно явление. Понякога хората придавали дълбоко политическо и религиозно значение на появата на полярното сияние.

По време на американската война за независимост през 1700 г., например, уелският поет Хю Джоунс интерпретира наблюденията на полярните сияния като знак, че Великобритания трябва да поддържа протестантската вяра и да сключи мир с Америка.

След наблюденията през 1716 г. по време на Якобитското въстание, астрономът Едмънд Халей (на когото е кръстена известната комета ) описва „изненадващата поява“ на тези светлини и се опитва да обясни техния научен произход. Въпреки това, когато наблюденията на полярното сияние съвпадат и с окончателното изгряване през 1745 г., виденията на светлини на север отново са тълкувани като божествени, като друг уелски поет ги описва като arwyddion cryfion Crist (силните знаци на Христос).

Тези примери показват как хората биха проектирали духовно или политическо значение върху природно събитие като аурората по време на периоди на катаклизми или несигурност, казва Катрин Чарнел-Уайт, изследователка по уелски и келтски изследвания в университета Абъристуит в Уелс.

От истории до наука

Колкото и фантастични да са някои от тези истории за съвременния читател, те ни дават представа за културните нагласи към природните явления. Историите на авроралните явления също така осветяват постепенния процес, чрез който хората са се научили как те работят.

Звуците на полярното сияние, например, дълго време са били смятани за психологически феномен, казва Амери, но след като изследователите започнали да ценят по-добре преживяванията на хората, живеещи в северните територии, те започнали да теоретизират, че те са причинени от освобождаването на статичен заряд.

Някои исторически данни помагат на учените да развият по-точно разбиране за слънчевия цикъл и свързаните с него геомагнитни бури, които могат да нарушат работата на съвременното комуникационно и навигационно оборудване.

Робърт Марк Фридман, почетен професор по история на науката в Университета в Осло, Норвегия, посочва, че все още има много съвременни митове, които се витаят около това напълно природно явление. Един от тях, казва той, е, че японските туристи пътуват до Скандинавия, за да правят секс под Северното сияние с надеждата да заченат щастливо дете. Историята може да е била умишлено изфабрикувана , но идеята все още се подкрепя от хитри туристически оператори , така че може да се е самоосъществила.

Докато учените продължават да научават повече за полярното сияние, има и много повече за откриване за това как хората по света го възприемат. Всъщност, експертите казват, че вероятно има и други прекрасни истории, които са силно защитени в общностите – или изгубени завинаги, тъй като местните езици изчезват.

 

