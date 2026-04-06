„Никога не съм срещала това чудовище“: Джиджи Хадид опроверга слуховете за връзка с Епстийн

Д жиджи Хадид изрази пълното си отвращение от факта, че името ѝ е споменато в печално известните досиета на осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, съобщава Page Six.

„Прилоша ми“, отговори тя в изтрит по-късно коментар към фен, който заплаши да спре да следва супермодела в Instagram. „Ужасно е да четеш как някой, когото никога не си срещал, говори за теб по такъв начин. Особено в този контекст“, добави тя.

30-годишната Хадид заяви категорично, че „никога през живота си не е срещала чудовището“. Тя вярва, че името ѝ е попаднало във файловете, защото Епстийн се е „опитвал да си приписва заслуги за кариерите на хората, за да манипулира жертвите си“.

„Не коментирах досега, защото не искам да отнемам вниманието от историите на истинските му жертви. Твоят коментар обаче ме накара да осъзная, че може би нещата не са ясни – а е важно да знаете истината“, написа моделът.

Хадид подчерта, че въпреки привилегированото си израстване, родителите ѝ са я научили на труд. Тя сподели подробности за началото на кариерата си, включително срещите с агенции преди да навърши 18 години и подписването с IMG през 2012 г.

„Работила съм здраво във всеки един момент оттогава. Да бъда спомената в тези файлове – мисля, че съм била на 20-21 години по времето, когато той е писал този имейл – е смущаващо. Искам недвусмислено да заявя, че никога не съм имала нищо общо с това отвратително същество“, написа тя, завършвайки с пожеланието той „да почива в огън“.

Какво разкриват документите?

След като Министерството на правосъдието на САЩ публикува милиони документи, свързани с Епстийн, стана ясно, че имената на Джиджи и сестра ѝ Бела Хадид се споменават в имейл кореспонденция от декември 2015 г. Разговорът е между покойния финансист и лице, чието име е заличено.

Анонимният събеседник пита: „Как сестрите Хадид станаха модели и правят толкова много пари?! Не разбирам.“

Епстийн отговаря: „Знаеш как.“

Събеседникът твърди: Че баща им, Мохамед Хадид, е „платил на агенцията“, на което Епстийн отговаря с „Не“.

Грозни подмятания: Лицето със заличено име твърди, че „твърде много момичета правят орална любов“, а Епстийн се съгласява.

През 2019 г. Джефри Епстийн бе обвинен в трафик на непълнолетни с цел сексуална експлоатация и насилие над десетки момичета. Той се самоуби в затвора същата година, докато чакаше съдебен процес. Неговата дясна ръка, Гислейн Максуел, в момента излежава 20-годишна присъда за съучастие в престъпленията.