Любопитно

„Никога не съм срещала това чудовище“: Джиджи Хадид опроверга слуховете за връзка с Епстийн

Супермоделът реагира остро, след като името ѝ се появи в разсекретените файлове на покойния сексуален престъпник, отричайки всякаква връзка с него

6 април 2026, 12:28
Д жиджи Хадид изрази пълното си отвращение от факта, че името ѝ е споменато в печално известните досиета на осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, съобщава Page Six.

„Прилоша ми“, отговори тя в изтрит по-късно коментар към фен, който заплаши да спре да следва супермодела в Instagram. „Ужасно е да четеш как някой, когото никога не си срещал, говори за теб по такъв начин. Особено в този контекст“, добави тя.

30-годишната Хадид заяви категорично, че „никога през живота си не е срещала чудовището“. Тя вярва, че името ѝ е попаднало във файловете, защото Епстийн се е „опитвал да си приписва заслуги за кариерите на хората, за да манипулира жертвите си“.

„Не коментирах досега, защото не искам да отнемам вниманието от историите на истинските му жертви. Твоят коментар обаче ме накара да осъзная, че може би нещата не са ясни – а е важно да знаете истината“, написа моделът.

Хадид подчерта, че въпреки привилегированото си израстване, родителите ѝ са я научили на труд. Тя сподели подробности за началото на кариерата си, включително срещите с агенции преди да навърши 18 години и подписването с IMG през 2012 г.

„Работила съм здраво във всеки един момент оттогава. Да бъда спомената в тези файлове – мисля, че съм била на 20-21 години по времето, когато той е писал този имейл – е смущаващо. Искам недвусмислено да заявя, че никога не съм имала нищо общо с това отвратително същество“, написа тя, завършвайки с пожеланието той „да почива в огън“.

Какво разкриват документите?

След като Министерството на правосъдието на САЩ публикува милиони документи, свързани с Епстийн, стана ясно, че имената на Джиджи и сестра ѝ Бела Хадид се споменават в имейл кореспонденция от декември 2015 г. Разговорът е между покойния финансист и лице, чието име е заличено.

Анонимният събеседник пита: „Как сестрите Хадид станаха модели и правят толкова много пари?! Не разбирам.“

Епстийн отговаря: „Знаеш как.“

Събеседникът твърди: Че баща им, Мохамед Хадид, е „платил на агенцията“, на което Епстийн отговаря с „Не“.

Грозни подмятания: Лицето със заличено име твърди, че „твърде много момичета правят орална любов“, а Епстийн се съгласява.

През 2019 г. Джефри Епстийн бе обвинен в трафик на непълнолетни с цел сексуална експлоатация и насилие над десетки момичета. Той се самоуби в затвора същата година, докато чакаше съдебен процес. Неговата дясна ръка, Гислейн Максуел, в момента излежава 20-годишна присъда за съучастие в престъпленията.

Източник: Page Six    
Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"

Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение

Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес

Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем

Явор Божанков остана без шофьорска книжка

България Преди 6 минути

Депутатът си признал, че не се подчинил на полицейско разпореждане

Не пропускайте това сутрин! Ще ви бъде трудно през деня

Любопитно Преди 41 минути

Сутрин без закуска изглежда като нещо дребно за мнозина, но тялото може да пострада много. Тогава една обикновена работна сутрин може да се превърне в борба с умора, раздразнителност и постоянни мисли за храна

Свят Преди 1 час

Многократното присъствие на Джу Е на събития, свързани с отбраната, има за цел да намали съмненията относно жена наследник и да ускори изграждането на наратив за наследяване

Оперираха по спешност в "Пирогов" един от състезателите ни по борба

България Преди 1 час

Момчето, състезател на ЦСКА, е получило сериозна травма на шийните прешлени

Оставиха в ареста двамата обвиняеми за нелегалната фабрика за цигари в Дупница

България Преди 1 час

„Твоето творчество остава вечно!": Лили Иванова се сбогува с големия Михаил Белчев

България Преди 1 час

„Твоето творчество остава вечно!“: С тези думи Примата Лили Иванова се преклони пред паметта на поета Михаил Белчев. България скърби за един от най-големите си артисти, чиито песни и стихове промениха съдбата на българската музика

Американско-израелски удари убиха началника на разузнаването на Иранската революционна гвардия

Свят Преди 1 час

Безумие в София: Шофьор кара в насрещното на бул. „България", размина се на косъм от трагедия (ВИДЕО)

България Преди 2 часа

Кадри от натоварения булевард „България“ показват кола, движеща се срещу трафика. Видеото с безразсъдното шофиране предизвика гняв в мрежата и призиви към КАТ за незабавна идентификация и сурово наказание на нарушителя

Лиса Кудроу: Никой не го беше грижа за мен, наричаха ме шестия Приятел

Любопитно Преди 2 часа

Актрисата, изиграла култовата Фийби Бюфе, разкрива откровено, че в началото на кариерата си е била подценявана от индустрията и дори от собствените си агенти

България Преди 2 часа

Любопитно Преди 2 часа

Астролозите са съставили класация на най-честните зодиакални знаци, а резултатите може да променят начина, по който виждате любимите си хора

Любопитно Преди 2 часа

След 15 години вярна служба, личната асистентка на принца и принцесата на Уелс, Наташа Арчър, разкрива подробности за работата си в кралския двор

„Отговорни на пътя", еп. 2: Спиране в критична ситуация (ВИДЕО)

Технологии Преди 2 часа

Ще направим демонстрация на спиране с различни скорости и едновременно с това избягване на препятствие, упражнение, в което мнозина водачи се фокусират само върху препятствието на пътя

България Преди 2 часа

Той е намерен в събота при извършване на ремонтни дейности в стопанска постройка в село Дъбово

България Преди 3 часа

Основно право на клиентите на топлинна енергия е да заплащат за реално измерено и отчетено потребление в имотите си, посочва Велислава Делчева

Свят Преди 3 часа

Ако „модернизираният“ модел не успее да привлече достатъчно новобранци, парламентът ще бъде принуден да обсъди повторното въвеждане на задължителната служба, заяви министърът на отбраната Борис Писториус, когато законодателството беше прието от долната камара на Бундестага през декември

