Свят

Тръмп: Европа се движи в много лоша посока

Американският президент разкритикува ЕС за наложената на X глоба

9 декември 2025, 06:59
Тръмп: Европа се движи в много лоша посока
Източник: AP/БТА

А мериканският президент Доналд Тръмп нарече наложената от Европейския съюз на социалната мрежа X на Илон Мъск глоба "неприятна" и добави, че не разбира как подобна мярка може да бъде оправдана, предаде Reuters.

Компанията X на Мъск беше глобена със 120 млн. евро (140 млн. долара) от европейските технологични регулатори миналата седмица за нарушаване на правилата за онлайн съдържание, припомня Reuters.

"Напълно безумни изявления" - ЕС осъди критиките на Мъск

"Европа се движи в много лоша посока", каза Тръмп пред журналисти на събитие в Белия дом и допълни, че очаква да получи пълен доклад за случая.

"Не зная как могат да го правят", добави той.

По думите му, Илон Мъск не му се е обаждал и не е искал помощ от него по случая.

"Европа трябва да бъде много внимателна", предупреди Тръмп.

Илон Мъск призова ЕС да бъде премахнат

Той каза също, че ще наложи тежки мита на изкуствените торове от Канада, ако това се наложи.

"Много от тях идват от Канада и ние ще им наложим тежки мита, ако се наложи, защото това е начинът, по който искаме да стимулираме нашите производители", заяви Тръмп по отношение на вноса на изкуствени торове от Канада.

Тръмп заплаши и да наложи допълнителни 5-процентни мита на Мексико, което обвини, че нарушава договор за споделяне на вода със САЩ.

"Ако Мексико не отговори на нашите искания, това ще е много несправедливо спрямо нашите фермери, които заслужават тази толкова нужна вода", написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Източник: Алексей Маргоевски, БТА    
тръмп мъск ес
Последвайте ни
Времето във вторник - мъгла на север, слънце на юг и до 11 градуса

Времето във вторник - мъгла на север, слънце на юг и до 11 градуса

9 декември: След четири века Йерусалим отново е в християнски ръце

9 декември: След четири века Йерусалим отново е в християнски ръце

Ресорната комисия в НС обсъжда актуализирания бюджет за 2026 г.

Ресорната комисия в НС обсъжда актуализирания бюджет за 2026 г.

Големият зимен празник на жените - кой има имен ден

Големият зимен празник на жените - кой има имен ден

Неравенство в осигуровките: Едни плащат, други не

Неравенство в осигуровките: Едни плащат, други не

pariteni.bg
Болест на Кушинг при кучета

Болест на Кушинг при кучета

dogsandcats.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 2 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 3 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 2 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 3 дни

Виц на деня

Моята диета е проста: Ям само в моменти на стрес. За съжаление… все съм стресирана.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Над 20 ранени при мощното земетресение в Япония</p>

Над 20 ранени при мощното земетресение в Япония, предизвикало цунами

Свят Преди 29 минути

Вълните достигнаха височина от 70 см в райони на населени места по тихоокеанското крайбрежие на страната

Русия временно спря работата на три летища в Северен Кавказ

Русия временно спря работата на три летища в Северен Кавказ

Свят Преди 1 час

Руската авиационна агенция "Росавиация" съобщи, че това се налага поради "съображения за сигурност"

Financial Times: Николай Младенов ще управлява изпълнителния комитет за Газа

Financial Times: Николай Младенов ще управлява изпълнителния комитет за Газа

Свят Преди 10 часа

Изпълнителният комитет, който първоначално не е бил споменат в плановете за Газа, се очаква да координира работата между Съвета за мир и Палестинския технократичен комитет

Германия обяви успешно изпитание на рояк от дронове, базиран на AI

Германия обяви успешно изпитание на рояк от дронове, базиран на AI

Свят Преди 10 часа

Изпитателните дронове са били без експлозиви, когато са се сблъскали с целите си

ООН осъди акцията в централата на Агенцията за палестинските бежанци

ООН осъди акцията в централата на Агенцията за палестинските бежанци

Свят Преди 10 часа

"Този комплекс си остава територия на ООН и е неприкосновен и защитен срещу всяка форма на намеса", каза в изявление Гутериш

Хиляди студенти се забавляват в Банско на 8 декември

Хиляди студенти се забавляват в Банско на 8 декември

България Преди 11 часа

Студентският празник традиционно дава неофициалното начало на зимния сезон в подножието на Пирин

Израелската полиция щурмува комплекса на палестинската агенция в Йерусалим

Израелската полиция щурмува комплекса на палестинската агенция в Йерусалим

Свят Преди 11 часа

Няколко часа по-късно над една от сградите е било издигнато израелско знаме

Съд в Донецк издаде тежки присъди на руски войници за убийство

Съд в Донецк издаде тежки присъди на руски войници за убийство

Свят Преди 11 часа

Двама от обвиняемите са получили по 12 години затвор, третият - 11 години

<p>Има ли&nbsp;аномалии в АЕЦ &quot;Фукушима&quot; след земетресението с магнитуд 7,6 в Япония</p>

МААЕ: Няма аномалии в АЕЦ "Фукушима" след земетресението с магнитуд 7,6 в Япония

Свят Преди 11 часа

След труса бяха издадени предупреждение за цунами и заповед за евакуация на около 90 000 души

Пътешествия без граници за хората, за които небето е пределът

Пътешествия без граници за хората, за които небето е пределът

Любопитно Преди 11 часа

Луксозни приключения по света разкриват редки преживявания - от полет до Южния полюс и подводни стаи на Малдивите до гмуркане до "Титаник", пътуване с емблематичния японски влак Shiki-Shima и престой на частни острови край Сингапур

Двама арестувани за жесток побой в "Люлин"

Двама арестувани за жесток побой в "Люлин"

България Преди 11 часа

Единият пострадал е в безсъзнание след мозъчно сътресение, а другият е със счупен нос

Германия призова Пекин да използва влиянието си върху Русия за край на войната в Украйна

Германия призова Пекин да използва влиянието си върху Русия за край на войната в Украйна

Свят Преди 12 часа

Китай, един от основните търговски партньори на Русия, твърди, че заема неутрална позиция в украинския конфликт, но се въздържа да осъди руската агресия

<p>&quot;Този момент може да е решаващ за всички нас&quot;</p>

Мерц е скептичен за американския мирен план

Свят Преди 13 часа

Скептичен съм по отношение на някои подробности, които виждаме в американските документи, каза той

<p>&quot;Страната е на ключов кръстопът&quot;: Една година след падането на Асад (ОБЗОР)</p>

"Страната е на ключов кръстопът": Една година след падането на Асад

Свят Преди 13 часа

Президентът на Сирия извърши утринна молитва в джамията „Омаяд“ в Дамаск, за да отбележи годишнината

Бойко Борисов се срещна с Кристофър Смит

Бойко Борисов се срещна с Кристофър Смит

България Преди 13 часа

Лидерът на ГЕРБ обсъди с високопоставен представител на Държавния департамент енергийната сигурност, отбраната и стратегическото сътрудничество

Йемен затвори въздушното си пространство за кратко заради напрежение на юг

Йемен затвори въздушното си пространство за кратко заради напрежение на юг

Свят Преди 13 часа

Йеменският представител описа забраната на полети като "саудитско послание"

Всичко от днес

От мрежата

Ухание на любов: как да запазим свежестта у дома, когато имаме домашен любимец

dogsandcats.bg

Какво означава, когато котката ви се върти около краката ви?

dogsandcats.bg
1

Без валежи до началото на зимата

sinoptik.bg
1

Как хора с увреждания могат да карат ски

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 9 декември, вторник

Edna.bg

25 важни, интересни и вдъхновяващи филма и сериала за природата

Edna.bg

Венсан Компани: Байерн е близо до топ 8

Gong.bg

Байерн посреща Спортинг в ключов мач от Шампионска лига

Gong.bg

Почитаме Света Анна – майка на Богородица

Nova.bg

Бюджетите на ДОО, НЗОК и голямата план-сметка за 2026 г. - на обсъждане в ресорната комисия в НС

Nova.bg