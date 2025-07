"Настана пълен хаос": Пилот извърши рязка маневра, за да избегне сблъсък с друг самолет

П ътнически самолет на американска авиокомпания направи драматично гмуркане минути след излитането си, за да избегне друг самолет, съобщи Sky News .

При инцидента бяха ранени двама членове на екипажа, а някои пътници буквално изхвърчаха от седалките си.

Самолетът на компанията Southwest тъкмо беше излетял от летището в Бърбанк, Калифорния, когато пилотът получил сигнал за приближаващ се друг самолет.

Данни от FlightAware показват, че машината е загубила височина от 91 метра само за 36 секунди. Хора на борда разказват, че изпитали паника, а някои се опасявали, че самолетът ще се разбие.

Комикът Джими Дор публикува в X:

"Пилотът трябваше рязко да маневрира, за да избегне сблъсък във въздуха... аз и още много хора излетяхме от седалките си и си ударихме главите в тавана, а една стюардеса се нуждаеше от медицинска помощ."

Стеф Замбрано разказва, че е видял жена, която не е била с поставен колан, да бъде изхвърлена от мястото си.

Just now on SW Flight #1496 Burbank to Las Vegas.



Pilot had to dive aggressively to avoid midair collision over Burbank airport.



Myself & Plenty of people flew out of their seats & bumped heads on ceiling, a flight attendant needed medical attention.



Pilot said his collision…