"Те просто ще платят и ще получат диплома": Напрежение между полиция и протестиращи в Атина (СНИМКИ)

С блъсъци между протестиращи и полицията избухнаха в гръцката столица Атина.

Пред сградата на парламент на площад "Синтагма" демонстранти са хвърляли коктейли Молотов срещу полицията, а поне 10 души са били задържани, предаде ЕРТ.

* Видеото е архивно

Хиляди студенти протестират днес, часове преди парламентът да одобри оспорвания закон за частните университети, който според тях ще създаде две нива в образованието в полза на богатите.

Новият закон ще направи дипломите от одобрени частни институции еквивалентни на тези от държавните университети, докато на чуждестранните университети ще бъде разрешено да откриват клонове в Гърция, използвайки статут с нестопанска цел, въпреки начисляването на такси за обучение.

Студентите казват, че законът ще облагодетелства богатите студенти, като им позволи да влязат в частни университети с по-ниски оценки, като същевременно получат степен, която е равна на такава от държавен университет.

Според полицията около 13 000 души са тръгнали към парламента на централния площад Синтагма в Атина, скандирайки лозунги и размахвайки транспаранти срещу реформата.

„Не на образованието за малцина и избрани, безплатно образование за всички“, скандираха мнозина.

Няколко от протестиращите бяха с маски с лика на премиера Кириакос Мицотакис.

Демонстрантът Ираклис Маринопулос, 19, каза, че реформата ще "подкопае" държавните университетски дипломи и ще застраши регионалните университети, които подкрепят по-малките гръцки градове.

„По-богатите студенти ще могат да се запишат с по-ниски оценки“, каза той пред АФП, твърдейки, че законопроектът е противоконституционен.

„Те просто ще платят и ще получат диплома“, добави Маринопулос.

Студентите протестират от девет седмици срещу реформата, която според правителството ще позволи на гръцките държавни университети да влязат в партньорства с престижни чуждестранни академични институции, подобрявайки тяхната международна привлекателност.

Около 15 000 студенти организираха протест в Атина миналия месец.

Правителството обеща да въведе строги правила за функционирането на частните образователни институции.

Премиерът Мицотакис каза пред парламента, че реформата ще позволи на гръцките студенти „да учат в международни университети, без да напускат дома си“.

Той го нарече „стъпка, която отваря нови хоризонти пред новото поколение“ и добавя „Гърция към глобалната образователна карта".

"Ние установяваме нещо, което съществува дори в Северна Корея. За съжаление, ние вероятно сме последните заедно с Куба, които имат твърд държавен монопол върху висшето образование", подчерта гръцкият премиер.

Thousands of students take to the streets to protest the government's draft law introducing private universities and what they consider a degradation of public #education in #Greece. pic.twitter.com/KcBtHl0E2P