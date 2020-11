Нападение в Университета в Кабул, над 20 убити

В ъоръжени мъже нападнаха днес кампуса на университета в Кабул, който беше домакин на панаир на книги, и започнаха престрелка с афганистанските сили за сигурност.

След часове на обсада афганистанското вътрешно министерство съобщи, че нападението е приключило, най-малко 20 души са били убити и 22 -ма ранени.

Трима нападатели са участвали в акцията, заяви говорителят на министерството Тарик Ариан. Те са ликвидирани от силите за сигурност..

Мишена на атаката са били студентите. Нападателите стреляли по тях, докато те бягали, разказа очевидец.

"Стреляха по всеки студент, когото видеха", свидетелства пред Ройтерс Фатула Моради, който успял да избяга заедно с група приятели.

Талибаните твърдят, че не са замесени в атаката. Според очевидци тя е била предшествана от експлозия в района.

По-късно групировката "Ислямска държава" (ИД) пое отговорност за нападението. "Двама бойци на "Ислямска държава" успяха да извършат атака по време на (събитие), организирано от афганистанското правителство в Кабулския университет", обяви джихадистката групировка в изявление, разпространено от пропагандната й агенция Амак. Според ИД във висшето учебно заведение се били събрали съдии и следователи, които току-що били приключили обучението си по програма. Джихадистката групировка твърди, че е убила или ранила 80 души.

Висшият граждански представител на НАТО в Афганистан Стефано Понтекорво осъди остро нападението - второто срещу образователна институция в Кабул за 10 дни. Афганистанските деца и младежи трябва да се чувстват сигурни, когато ходят на училище, се казва в изявлението на Понтекорво. В края на миналия месец нападение срещу образователен център в Кабул взе 24 жертви, главно ученици.

