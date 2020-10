Нападение в Германия, студент е тежко ранен

Е врейска студентка беше тежко ранена след като мъж я нападна с лопата пред синагогата в северния германски град Хамбург, съобщиха от полицията, цитирани от Reuters.

Жертвата е била удряна многократно в главата, съобщи пред медиите външният министър Хейко Маас, който нарече деянието проява на "отвратителен антисемитизъм".

За нападението е задържан мъж. Той е обвинен в причиняване на тежки телесни повреди.

От полицията съобщават, че нападателят е действал сам. Според германската агенция "Дойче пресе", в един от джобовете на панталона му е открит лист хартия със свастика.

German police said on Sunday they arrested a man who attacked and seriously injured a Jewish citizen near a #synagogue in the northern town of Hamburg as the Jewish community celebrated #Sukkot.https://t.co/exaPOpMekI