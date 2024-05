Нападение с нож в болница в Китай, има жертви и ранени

Д вама души са убити, а 21 ранени при атака с нож в болница в югозападната китайска провинция Юнан, предаде Ройтерс, като се позова на местни медии, които цитират полицията.

A #knife attack at a hospital in southwestern #China on Tuesday killed two people and injured 21 others. No motive was given for the attack at #ZhenxiongCountyPeople’s Hospital in #Yunnan province.

📸Reuters#Chinaknifeattack #Beijing pic.twitter.com/wKEm3OFRzz