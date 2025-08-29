„Най-сексуално активната жена в Австралия“ беше нападната с мачете в САЩ

А ни Найт разкри, че е избегнала ужасяващ опит за нападение по време на почивка в САЩ.

28-годишната създателка на съдържание за OnlyFans сподели подробности за плашещия инцидент в своите истории в Instagram в петък.

Ани, която е известна като „Най-сексуално активната жена в Австралия“, разказа, че се разхождала по главна улица с две приятелки, когато мъж се нахвърлил върху тях с мачете.

'Australia's most sexually active woman' Annie Knight chased by a man with a machete in the US https://t.co/otZe6geDxG — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 29, 2025

Тя сподели, че са избягали от нападателя, като са „спринтирали“ до близък ресторант. В шокиращ обрат, Ани твърди, че никой от минувачите не е реагирал, докато жените се опитвали да се съвземат.

„Бяхме видимо разтърсени и уплашени и никой не ни обърна внимание“, каза тя. Ани сподели снимка и размисли за смразяващия инцидент в историята си.

„Това беше едно от най-страшните неща, които ми се случиха“, написа тя. „Но бях шокирана колко нормално е това тук. Ако това се беше случило в Австралия, щяха да летят полицейски хеликоптери... и това щеше да е по националните новини“, продължи Ани. „Пазете се, хора.“

Инцидентът идва след като Ани наскоро разкри зашеметяващото си нетно богатство.

Във видеоклип, публикуван в Instagram по-рано този месец, блондинката призна, че през 2020 г. е имала едва 1200 долара.

Само пет години по-късно, Ани е оценена на колосалните 5,2 милиона долара. Успешната създателка на съдържание за възрастни се пошегува, че една носова корекция и „малко филър“ могат да извършат чудеса.

Ани вече разкри, че печели по 300 000 долара на месец, което възлиза на над 3,5 милиона долара годишно, благодарение на невероятните си секс трикове, включително спането с 583 мъже за един ден.

Източник: iStock/Getty Images

Миналия месец тя похарчи впечатляващите 2,7 милиона долара за мечтания си дом в Куинсланд.

Звездата от филмите за възрастни вече е горд собственик на луксозен имот с четири спални и басейн, наричайки го своя „вечен дом“.

В момента Ани планира да се омъжи за годеника си Хенри Брейшоу.

Щастливата двойка се сгоди през март – само седмица след като възобнови връзката си.

27-годишният Хенри ѝ предложи брак по време на романтична вечеря в Бевърли Хилс по време на бягството им в Лос Анджелис.