Историята на най-известната рокля от "Сексът и градът"

С помняте ли си, когато Кари Брадшоу от „Сексът и градът“ облече рокля с вестникарски принт на Christian Dior? Брадшоу, стилната писателка на секс рубрика, изиграна от Сара Джесика Паркър, оформи представите за стил на жените от поколението X в края на 90-те и началото на 2000-те, докато тя и трите ѝ приятелки владееха малкия екран между 1998 и 2004 г.

Тази емблематична рокля, създадена от Джон Галиано, се превърна в модна легенда благодарение на сцена от трети сезон, епизод 17, в която Брадшоу я носи, докато върви по улиците на Манхатън, предаде CNN. В тези кратки телевизионни мигове роклята — част от есенно-зимната колекция „Fly Girl“ на Dior от 2000 г. — си гарантира култов статус.

Скандалната история на роклята

През януари 2000 година Галиано вече управлява Christian Dior четвърта поредна година, през които внася свежа енергия в легендарната френска модна къща. Британският дизайнер се прочува със своите ексцентрични колекции и модни ревюта. През същата година той представя пролетно-лятната колекция висша мода на Dior във Версайския дворец — някогашната резиденция на френската кралска фамилия.

На този разточителен фон Галиано изпраща модели на подиума, облечени в разкъсани и износени дрехи, допълнени с аксесоари, наподобяващи вещи, намерени на улицата — мини бутилки уиски, забравени кухненски прибори и други. Някои модели са обвити в слоеве вестници, превърнати в обемисти панталони или прозиращи през ефирни рокли.

Колекцията, озаглавена „Hobo”, е вдъхновена както от бездомните, които дизайнерът среща по време на сутрешните си разходки, така и от модната тенденция „Tramp Ball“ от 20-те и 30-те години, при която аристократите се обличат като клошари за бляскави балове. В колекцията вестникарският отпечатък е взет директно от модната страница на International Herald Tribune.

Въпреки че модната преса приветства колекцията, скоро избухва спор. Социални активисти и френски критици са скандализирани: дали Галиано отправя послание за класовото разделение, или се подиграва на бездомните?

Организации в помощ на бездомните организират протести пред централата на Dior в престижния 8-ми район на Париж. Обществената реакция принуждава Галиано да се извини официално десет дни след дебюта на колекцията, като заявява: „Никога не съм искал да превръщам бедността в спектакъл.“

Въпреки това, в колекцията prêt-à-porter на Dior за есен-зима 2000 г. вестникарският принт отново е във фокуса, този път в линията „Fly Girl”. Сега Галиано създава и измисления ежедневник „Christian Dior Daily“ за дефилето, а дизайнът — вдъхновен от вестникарската рокля на Елза Скиапарели от 1935 г. — е отпечатан върху шифон, кожа, подплата на палта и рокли. Роклята, която по-късно Паркър ще носи, първо се появява на модния подиум с модела Анджи Шмид.

В епизода на „Сексът и градът“, озаглавен „What Goes Around Comes Around“ (Излъчен през октомври 2000 г.), Паркър отново носи роклята в комбинация със своята емблематична златна огърлица с надпис, черни дантелени обувки Manolo Blahnik и чанта Fendi baguette — олицетворение на модерната нюйоркчанка, блестяща и непрактична. Макар да има противоречив произход, роклята се превръща в символ на нов тип героиня — несъвършена, невротична, сложна, понякога безразсъдна, но разпознаваема и близка.

Двадесет и пет години по-късно роклята продължава да вълнува. На премиерата през май на последния филм на Джена Ортега „Hurry Up Tomorrow“, актрисата предизвика сензация, появявайки се на червения килим с архивния модел. Ортега повтори някои от визуалните ключове на Кари Брадшоу (златна огърлица, опушен грим), но добави свой завършек със златисти обувки на висок ток.

Откакто се появи на модния подиум, роклята започва да се произвежда серийно. През декември 2024 г. две идентични рокли са предложени на търг в един и същи месец. И в двата случая роклята далеч надхвърля очакваната цена: в Лондон тя се продава за $69 000, а в Ню Йорк достига $54 000.

В изявление за CNN от Sotheby’s споделят, че са придобили желаната рокля от частен колекционер, който я е купил нова при първото пускане на колекцията „Fly Girl“ преди почти 25 години.

„Това е Галиано в апогея си по време на работата си за Dior. Това само по себе си превръща роклята в изключително търсен винтидж колекционерски артикул“, казва Луси Бишоп, ръководеща продажбата на „Fashion Icons“ в Sotheby’s.

По-късно Галиано преосмисля вестникарския мотив и го превръща в „Galliano Gazette“ за своя едноименен бранд, като създава още няколко комерсиални колекции с емблематичния десен.

Оригиналната рокля обаче остава най-популярната, въпреки че и други знаменитости, като Рита Ора, са носили версии на този мотив.

През 2011 г. Галиано е уволнен от Dior заради публична антисемитска тирада и е изгонен от собствения си бранд месец по-късно. Въпреки това модното му наследство продължава да вдъхновява. Съвсем наскоро дизайнерът Демна включи вестникарския мотив в колекцията пролет-лято 2018 на Balenciaga, като реакция срещу „фалшивите новини“, нашумели с туитовете на Доналд Тръмп.

С излизането на трети сезон на сериала „And Just Like That...“, следващ три от главните героини на хитовия "Сексът и Градът", остава да видим дали вестникарската рокля ще се появи за трети път.