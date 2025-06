Как звездите от „Сексът и градът“ се опитват да заличат Саманта

Т е са едни от най-емблематичните приятелки на малкия екран, но зад камерата между тях бушува конфликт, който продължава повече от 25 години.

Актрисите от възродения сериал „Сексът и градът“ – „И просто така...“ (And Just Like That) – продължават да подхранват напрежението с бившата си колежка Ким Катрал, като в последните си интервюта омаловажават значимостта на героинята ѝ Саманта и я изключват от разказа като част от основната група.

How the Sex and the City stars are erasing Kim Cattrall's character from the show as the behind the scenes 'mean girls' feud rages on https://t.co/Emj3tvtyIk